Exploration inédite : ces Français ont découvert l’Algérie sous un nouvel angle, 10 villes à l’honneur

L’Algérie, pays aux mille facettes, a toujours su fasciner les voyageurs en quête d’authenticité et de dépaysement. Pourtant, ce territoire reste encore méconnu pour beaucoup. C’est dans cette optique que des explorateurs français ont décidé de partir à la découverte de l’Algérie, sous un angle inédit. Leur périple les a menés à travers 10 villes emblématiques du pays, révélant ainsi une Algérie insoupçonnée.

Préparez-vous à embarquer pour un voyage unique, où histoire, culture et paysages époustouflants se mêlent pour offrir une expérience inoubliable. Découvrez l’Algérie comme vous ne l’avez jamais vue, à travers le regard de ces Français audacieux.

Chouchou Tours : Un voyage inoubliable à travers l’Algérie

En 2024, quatre aventuriers français ont entrepris un voyage mémorable en Algérie, guidés par l’agence Chouchou Tours. Ce périple de trois semaines les a conduits à travers dix villes et cinq sites emblématiques du plus grand pays d’Afrique, révélant une facette méconnue de cette nation riche en histoire et en culture.

L’offre de « tourisme culturel et solidaire, table et maison d’hôtes » de l’agence a permis aux voyageurs de s’immerger dans la culture locale, ajoutant une dimension supplémentaire à leur expérience.

Un voyage à travers l’histoire et la diversité de l’Algérie

Le parcours a débuté par la Casbah d’Alger, un joyau architectural, avant de se diriger vers la Vallée du M’Zab à Ghardaïa, composée de cinq villages ocres. Les vestiges romains de Tipaza, Djemila et Timgad ont ensuite offert une plongée dans l’histoire antique du pays. La Kabylie, avec ses villages pittoresques à Tizi Ouzou, et le Parc national de Gouraya à Béjaïa, ont révélé la beauté sauvage de l’Algérie.

Le voyage s’est poursuivi vers l’est, avec les ponts suspendus de Constantine et le canyon du Ghoufi à Batna. Enfin, les palmeraies de Biskra et le désert de Timimoune ont clôturé ce tour d’Algérie, laissant aux voyageurs des souvenirs indélébiles.

L’hospitalité algérienne : un atout majeur du voyage

Au-delà des paysages époustouflants et des sites historiques, ce qui a véritablement marqué les voyageurs français, c’est l’accueil chaleureux et sincère des Algériens. Les artisans locaux ont partagé avec eux leur savoir-faire et leur passion pour leur métier. Les repas traditionnels, savoureux et authentiques, ont été une véritable découverte culinaire.

L’architecture variée, allant des constructions anciennes aux édifices modernes, a également suscité leur admiration. En somme, l’hospitalité algérienne, combinée à la richesse culturelle du pays, a rendu ce voyage inoubliable. À la fin de leur séjour, les touristes étaient pleinement satisfaits et ont exprimé leur désir de revenir explorer davantage ce pays aux multiples facettes.