Exploration inédite : des voyageurs français s’émerveillent de la Kabylie en Algérie

Partez à la découverte de la Kabylie, cette région montagneuse d’Algérie, à travers le regard émerveillé de voyageurs français. Laissez-vous transporter par leurs récits et leurs impressions sur ce territoire riche en histoire, en culture et en paysages époustouflants. Un voyage inédit qui promet de belles surprises et des rencontres mémorables. Préparez-vous à vivre une aventure hors du commun, à la rencontre d’une Algérie authentique et méconnue.

Alors, prêts pour l’exploration ? Attachez vos ceintures, le dépaysement est garanti !

Algérie : Un attrait touristique croissant, notamment chez les Français

En 2024, l’Algérie a accueilli plus de trois millions de visiteurs internationaux, dont un nombre significatif de touristes français. Ces derniers ont été particulièrement séduits par le charme du plus grand pays d’Afrique. Béjaïa, une ville balnéaire en Kabylie, est devenue une destination privilégiée pour ces voyageurs. Avec son paysage méditerranéen époustouflant et sa riche histoire, Béjaïa offre une expérience unique aux touristes.

Grâce à des guides locaux comme Chouchou de l’agence Chouchou Tours, les visiteurs français ont pu découvrir la beauté de cette ville kabyle, ses marchés d’artisanat traditionnel et ses sites historiques, tels que la Casbah du 12ème siècle.

Le voyage enchanteur de cinq touristes français à Béjaïa

Guidés par Chouchou, la dynamique directrice de l’agence de voyage algéroise Chouchou Tours, ces cinq touristes français ont entrepris un voyage mémorable à Béjaïa, une ville balnéaire située à environ 200 km de la capitale. Cette destination est très prisée des vacanciers algériens pour son charme méditerranéen. Le groupe a eu l’occasion d’explorer les marchés locaux, admirant la poterie traditionnelle et les robes kabyles féminines.

Ils ont également visité des sites emblématiques tels que la Casbah du 12ème siècle et le parc national de Gouraya, offrant des paysages époustouflants où montagnes et forêts rencontrent une mer turquoise. La journée s’est conclue par une dégustation du plat local, le tikerbabine, sur la promenade Fibonacci face à la mer.

Exploration des joyaux de Béjaïa et immersion dans la culture locale

Le périple des touristes français à Béjaïa a été marqué par la visite de sites emblématiques tels que la Casbah, un monument historique du 12ème siècle en cours de restauration, et la place Gueydon offrant une vue panoramique sur le port et la baie. Le groupe a également exploré le parc national de Gouraya, un écrin de nature où ils ont pu observer le singe magot berbère dans son habitat naturel.

Une randonnée sur le sentier de la corniche du cap Carbon leur a permis d’admirer la splendeur de la baie de Béjaïa. Enfin, ils ont savouré le tikerbabine, un plat traditionnel kabyle, concluant ainsi leur journée sur une note gastronomique. Les voyageurs ont unanimement apprécié cette immersion dans la culture et les paysages de la Kabylie.