Explorez la Tunisie : un paradis méconnu rivalisant avec les Bahamas en plages, marchés et street art

Découvrez la Tunisie, un joyau caché de l’Afrique du Nord qui rivalise avec les Bahamas en termes de plages paradisiaques, de marchés animés et de street art vibrant. Loin des clichés touristiques habituels, ce pays offre une richesse culturelle et naturelle insoupçonnée. Que vous soyez amateur de farniente au bord de l’eau, passionné d’histoire ou féru d’art urbain, la Tunisie saura vous surprendre et vous séduire. Préparez-vous à explorer ses trésors méconnus et à tomber sous le charme de ses paysages époustouflants. La Tunisie n’attend plus que vous pour dévoiler tous ses secrets.

Djerba, la perle tunisienne, une alternative idéale aux Bahamas

La Tunisie, avec ses charmes multiples, est une destination touristique de choix, particulièrement pour les amateurs de séjours balnéaires. L’île de Djerba, la plus grande d’Afrique du Nord, se distingue particulièrement et a été mise en lumière par le Daily Mail comme une « alternative idéale aux Bahamas ».

Plus proche de l’Europe, économiquement plus accessible et tout aussi exotique que les Bahamas, Djerba est en passe de rivaliser avec ces célèbres îles paradisiaques. Le voyagiste easyJet Holidays ne s’y est pas trompé en choisissant de mettre Djerba à l’honneur dans sa sélection « Different destinations », soulignant ainsi son potentiel touristique unique.

Les atouts de Djerba, une destination ensoleillée et économique

En quête d’un séjour balnéaire authentique et abordable, Djerba est la destination rêvée. Cette île tunisienne offre des plages de sable blanc bordées de palmiers, à l’image de celle de Sidi Mahrez, pour un dépaysement total. La ville principale, Houmt Souk, invite à la découverte de marchés traditionnels colorés et du quartier d’art urbain Djerbahood, véritable galerie à ciel ouvert.

Côté budget, Djerba est particulièrement attractive : le coût de la vie y est en moyenne 57% inférieur à celui en France, selon le site Combien-coûte.net. Accessible via son aéroport international de Djerba-Zarzis, sans décalage horaire avec l’Europe, Djerba est une destination tendance qui attire de plus en plus de voyageurs.

L’accessibilité de Djerba et l’essor du tourisme

Grâce à son aéroport international de Djerba-Zarzis, l’île est facilement accessible depuis les grandes villes européennes, sans décalage horaire. Entre janvier et octobre 2024, la région touristique de Djerba-Zarzis a attiré plus de 941 000 visiteurs étrangers, se positionnant ainsi comme la première destination du pays, d’après Hichem Mahouachi, commissaire régional du tourisme de Médenine.

Pour 2025, une augmentation du nombre de touristes internationaux est attendue. Matt Callaghan, directeur des opérations chez easyJet Holidays, souligne que le choix de Djerba vise à soutenir les économies locales, célébrer diverses cultures et promouvoir un tourisme responsable.