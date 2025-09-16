Explosion de 300% dans l’approvisionnement local en médicaments : les hôpitaux bénéficient d’une autonomie inédite

L’approvisionnement local en médicaments connaît une véritable révolution. Avec une augmentation spectaculaire de 300%, les hôpitaux bénéficient désormais d’une autonomie sans précédent. Cette transformation majeure dans le secteur de la santé modifie profondément les dynamiques d’approvisionnement et offre de nouvelles perspectives pour l’avenir.

Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette explosion ? Comment cette autonomie inédite impacte-t-elle le fonctionnement des hôpitaux ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en mettant en lumière les changements significatifs qui se dessinent dans le paysage de la santé.

Explosion de l’approvisionnement en médicaments locaux dans les hôpitaux algériens

Les cinq dernières années ont vu une augmentation spectaculaire de 300% de l’approvisionnement des hôpitaux algériens en médicaments produits localement, selon le Directeur général de la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH), M. Sabri Djeroud.

Cette croissance, qui a fait passer la valeur globale de ces médicaments de 31 milliards de Dinars en 2020 à 107 milliards de Dinars en 2025, est le fruit d’une politique étatique encourageant le produit national. Ce tournant stratégique a permis de réduire significativement la facture d’importation tout en garantissant la disponibilité de médicaments de haute qualité à des prix abordables.

Élargissement de la production locale à des catégories sensibles

La production locale s’est diversifiée pour inclure des médicaments anticancéreux, innovants et destinés aux maladies rares. Le nombre de médicaments anticancéreux produits localement a grimpé de 33 en 2023 à 52 en 2025, renforçant l’enveloppe financière dédiée à cette catégorie.

Les médicaments innovants représentent 66% du budget global consacré au traitement des cancers. Parallèlement, le budget alloué au traitement des maladies rares a atteint un record historique de 40 milliards de DA, accompagné d’une mise à jour des listes de médicaments et protocoles thérapeutiques.

Amélioration de la distribution et surveillance des médicaments

La coordination avec les acteurs du marché pharmaceutique a permis d‘augmenter le rythme de distribution des médicaments de 39% au cours de l’année écoulée. Le stock central devrait atteindre 44% d’ici la fin de l’année, grâce à l’expansion de l’infrastructure de stockage. Par ailleurs, une plateforme nationale de veille et d’alerte a été mise en place pour traiter 85% des signalements en moins de 24 heures.

La Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH) s’est également ouverte aux start-ups algériennes spécialisées dans le numérique et l’intelligence artificielle, renforçant ainsi son efficacité opérationnelle et envisage même l’exportation de certains produits.