Explosion de la masse monétaire en Tunisie, une hausse de 21,8% qui fait tourner les têtes

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a récemment dévoilé une hausse significative des avoirs nets en devises, atteignant plus de 25,1 milliards de dinars.

Cette progression est attribuée à l’augmentation des revenus du travail et des recettes touristiques, ainsi qu’à la croissance continue des billets et monnaies en circulation.

Une augmentation impressionnante des avoirs nets en devises

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a récemment publié ses indicateurs monétaires et financiers, révélant une croissance notable des avoirs nets en devises. Au 25 mars 2026, ces derniers ont atteint plus de 25,1 milliards de dinars, soit l’équivalent de 106 jours d’importation. Cette performance représente une nette amélioration par rapport à la même période de l’année précédente où les avoirs s’élevaient à 22,9 milliards de dinars, équivalents à 100 jours d’importation.

Cette hausse significative témoigne de la solidité de l’économie tunisienne et de sa capacité à générer des revenus en devises. Les détails spécifiques des facteurs contribuant à cette croissance seront explorés dans les sections suivantes de notre analyse.

Facteurs clés de l’amélioration des réserves en devises

La progression des réserves en devises est principalement attribuable à deux facteurs. D’une part, les revenus du travail ont connu une augmentation de 6%, atteignant 1,9 milliard de dinars au 20 mars courant. Cette hausse témoigne de la dynamique positive du marché du travail tunisien et de sa contribution à l’économie nationale.

D’autre part, les recettes touristiques ont également joué un rôle déterminant. Elles ont augmenté de 4,7%, pour s’établir à 1,3 milliard de dinars. Ce chiffre illustre le regain d’intérêt pour la Tunisie en tant que destination touristique, générant ainsi des revenus en devises supplémentaires.

L’explosion de la masse monétaire : une tendance qui se confirme !

La BCT a également signalé une augmentation notable des billets et monnaies en circulation. En effet, ces derniers ont atteint 28,5 milliards de dinars au 24 mars courant, soit une hausse de 21,8% par rapport à la même date en 2025. Cette tendance haussière témoigne d’une activité économique soutenue.

Parallèlement, le total des transactions interbancaires a grimpé de 33%, passant de 2,8 milliards de dinars le 25 mars 2025 à 3,8 milliards de dinars actuellement. Cependant, le volume global du refinancement a connu une baisse de 19,5%, s’établissant à près de 10,9 milliards de dinars.