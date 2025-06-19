Explosion massive à Téhéran : l’onde de choc ressentie, la ville en alerte

Une déflagration d’une ampleur inédite a secoué la capitale iranienne, Téhéran, provoquant une onde de choc ressentie à des kilomètres à la ronde. La ville est désormais en état d’alerte maximale. Les causes et les conséquences exactes de cette explosion massive restent encore floues. Cet article se propose de faire le point sur la situation, en s’appuyant sur les informations disponibles à ce jour.

Restez connectés pour suivre l’évolution de cet événement majeur qui marque l’année 2025 et qui pourrait avoir des répercussions significatives sur la scène internationale.

Le mystère plane autour de l’explosion survenue à Téhéran

Mercredi après-midi, une déflagration d’une intensité notable a secoué le nord de Téhéran, comme en témoignent les journalistes de l’Agence France-Presse (AFP) présents sur les lieux. L’origine de cette explosion demeure inconnue, ajoutant un voile de mystère à cet événement qui s’est produit simultanément avec d’autres détonations dans l’est de la capitale iranienne.

La situation a entraîné la fermeture partielle de l’emblématique avenue Vali-Asr, traversant Téhéran du nord au sud. Pendant ce temps, des milliers de résidents ont quitté la ville, provoquant un engorgement des principales routes sortantes, selon les médias locaux.

La capitale iranienne secouée par une série d’explosions

En plus de l’explosion mystérieuse dans le nord, Téhéran a également été ébranlée par plusieurs autres détonations simultanées dans sa partie orientale. Suite à ces événements, l’avenue Vali-Asr, artère majeure de la ville, a dû être partiellement fermée, exacerbant le chaos ambiant.

Parallèlement, un exode massif des citadins s’est produit, engorgeant les principales voies de sortie de la métropole. Les médias iraniens rapportent une saturation sans précédent des axes routiers, témoignant de l’ampleur de la panique qui s’est emparée des habitants face à cette situation inédite.

La réponse de l’Iran face aux pressions internationales

Face à l’appel de Donald Trump pour une « capitulation sans condition » de Téhéran, Ali Khamenei, le guide suprême de la Révolution islamique, a répondu avec fermeté que « l’Iran ne se rendra jamais ». Cette déclaration souligne la résistance de l’Iran face aux pressions internationales et pourrait avoir des implications significatives sur la situation actuelle et future du pays.

En effet, cette position intransigeante pourrait intensifier les tensions avec les États-Unis et d’autres puissances mondiales, tout en renforçant le sentiment nationaliste parmi la population iranienne. Cela pourrait également influencer la manière dont l’Iran gère ses relations internationales et sa politique intérieure dans un contexte déjà marqué par des défis majeurs.