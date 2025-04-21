Exportation de moutons en 2025 : un débat houleux qui secoue l’Espagne et l’Algérie

L’exportation de moutons, un sujet qui fait grand bruit en 2025. L’Espagne et l’Algérie, deux pays intimement liés par cette activité économique, sont actuellement au cœur d’un débat houleux. Les enjeux sont multiples : économiques, écologiques, éthiques… Cette controverse soulève des questions fondamentales sur la gestion durable de l’élevage et le respect du bien-être animal. Dans cet article, nous allons explorer les différentes facettes de ce débat, en mettant en lumière les arguments des différents acteurs impliqués.

Préparez-vous à plonger dans une problématique complexe qui secoue deux nations et qui pourrait bien redéfinir les règles du commerce international.

Algérie : Importation massive de moutons espagnols pour l’Aïd 2025

L’Algérie a pris la décision d’importer jusqu’à un million de moutons en prévision de l’Aïd el-Adha 2025, avec l’Espagne comme principal fournisseur. Cette décision intervient suite à l’annonce du Maroc de ne pas participer au rituel du sacrifice cette année, créant ainsi un déficit que l’Algérie cherche à combler.

Cependant, cette initiative suscite des réactions mitigées en Espagne. Alors que l’organisation agricole Asaja Extremadura soutient cette démarche, l’Association espagnole des industries de la viande (Anice) exprime son opposition, craignant des conséquences négatives sur le marché local.

Les inquiétudes de l’Anice face à l’exportation massive de moutons

L’Anice, qui représente plus de 600 entreprises générant des milliers d’emplois en Espagne, a exprimé ses préoccupations quant à l’impact de cette exportation sur le marché local. Le secteur de la viande, contribuant à hauteur de près de 25 milliards d’euros au chiffre d’affaires annuel de l’économie espagnole, pourrait être affecté par une diminution de l’offre et une hausse des prix.

L’association craint également que cette mesure n’encourage le déplacement de l’activité d’élevage vers des marchés spéculatifs, centrés sur le commerce d’animaux vivants. En outre, l’Anice s’inquiète du changement de politique sanitaire des autorités algériennes, qui ont levé les restrictions d’importation d’animaux vivants malgré les risques sanitaires précédemment évoqués.

Le potentiel de l’élevage ovin en Algérie face aux défis environnementaux

L’Algérie, avec plus de 20 millions d’hectares de pâturages steppiques, possède un potentiel considérable pour le développement de l’élevage ovin. Cependant, la menace de désertification due au surpâturage pourrait compromettre cet avenir prometteur. Jusqu’à présent, l’élevage pastoral a été principalement basé sur la cueillette, les éleveurs se contentant de faire paître leurs animaux sur la végétation naturelle.

Une alternative pourrait être d’impliquer davantage les éleveurs dans la plantation d’arbustes fourragers. Entre les menaces pesant sur les importations en provenance d’Espagne et les défis environnementaux locaux, l’avenir de l’élevage ovin en Algérie nécessite une attention particulière.