Face à la crise des médicaments, le Président Kaïs Saïed passe à l’action avec des décisions attendues et controversées

Face aux difficultés d’accès aux soins et aux médicaments essentiels en Tunisie, le Président Kaïs Saïed appelle à une réforme profonde du système de santé.

Lors d’une réunion avec la Cheffe du gouvernement et les ministres concernés, il a insisté sur la lutte contre la corruption, la promotion de la transparence et le développement de l’industrie pharmaceutique nationale.

Une réunion présidentielle pour une nouvelle vision de la santé

Le Président Kaïs Saïed a tenu une réunion avec la Cheffe du gouvernement et les ministres de la Santé et des Affaires sociales, suite à sa visite à la clinique de la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Pharmacie centrale. Il a constaté des problèmes d’accès aux services de santé et aux médicaments essentiels.

Insistant sur l’importance d’une nouvelle approche du système de sécurité sociale et de couverture sanitaire, le Président a souligné que cette vision doit être basée sur la justice et l’équité.

Quel avenir pour les structures publiques de santé tunisiennes ?

Le Président Saïed a déclaré que les structures de santé publiques sont « malades », souffrant de blocages et dysfonctionnements hérités du passé. Il préconise une réforme profonde pour répondre aux attentes du peuple.

Il a également souligné la nécessité de lutter contre la corruption et la mauvaise gestion dans le secteur des médicaments, appelant à renforcer les mécanismes de contrôle et à promouvoir la transparence.

Vers une indépendance pharmaceutique : un défi pour la Tunisie !

Le Président a ordonné de fournir immédiatement les ressources financières nécessaires à la Pharmacie centrale. L’objectif est de normaliser l’approvisionnement du marché national et de constituer un stock stratégique de médicaments.

Il a souligné l’importance de réduire la dépendance à l’étranger dans le domaine pharmaceutique, affirmant que la Tunisie a la capacité de développer son industrie pharmaceutique, ce qui renforcerait son rayonnement international et bénéficierait directement au peuple tunisien.