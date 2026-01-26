Face à la menace des vagues, Salé voit sa corniche fermée par les autorités

Face à une forte houle, les autorités de Salé ont pris des mesures préventives. Des barrières métalliques ont été installées le long de la corniche et la circulation a été perturbée.

La Direction générale de la météorologie appelle à la prudence et recommande de suivre les bulletins locaux.

La corniche de Salé barricadée : une mesure de sécurité inédite

Face à la menace d’une forte houle, les autorités locales de Salé ont pris une décision sans précédent. Des barrières métalliques ont été installées le long de la corniche pour empêcher l’accès au littoral.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’essentiel Info (@lessentiel_info)



Cette action a été motivée par des alertes météorologiques prévoyant des vagues pouvant atteindre jusqu’à 8 mètres de hauteur.

Cette mesure de sécurité a cependant eu un impact sur la circulation. La route qui longe le littoral a connu des perturbations, rendant les déplacements plus difficiles pour les habitants. Les citoyens sont appelés à respecter ces restrictions pour leur propre sécurité.

Des vagues de 8 mètres : quelle est la gravité de la situation ?

La Direction générale de la météorologie a émis des alertes concernant ces vagues exceptionnelles.

Ces phénomènes maritimes, pouvant atteindre une hauteur de 8 mètres, représentent une menace sérieuse pour les citoyens et les infrastructures côtières.



Cette situation est considérée comme dangereuse en raison du risque d’inondation et de dommages matériels.

De plus, elle est exceptionnelle car la hauteur des vagues dépasse largement la moyenne habituelle.

Les autorités recommandent donc vivement d’éviter toute activité maritime et de se tenir à l’écart des plages durant cette période.

Comment se protéger face à cette menace maritime ?

La Direction générale de la météorologie insiste sur l’importance de respecter certaines consignes pour se prémunir contre ces dangers.

Elle recommande d’éviter toute activité en mer et de rester éloigné des plages et infrastructures portuaires durant les périodes de forte houle.

Il est également conseillé de suivre régulièrement les bulletins météorologiques et maritimes locaux. Ces informations permettent de rester informé sur l’évolution de la situation et de se conformer aux directives des autorités compétentes.