Face à la pénurie de médicaments, un plan d’urgence se dessine pour sécuriser nos armoires à pharmacie

Le gouvernement tunisien, sous la direction de Sarra Zafrani Zanzeri, met en œuvre une série de mesures visant à améliorer la gouvernance du secteur de la santé.

Ces initiatives comprennent l’optimisation des systèmes numériques, la réduction des délais d’autorisation pour les médicaments génériques et la constitution d’un stock stratégique de médicaments, le tout dans le but d’assurer un accès équitable et continu aux soins pour tous les citoyens.

Des mesures gouvernementales pour une meilleure gouvernance du secteur de la santé

Le gouvernement tunisien, sous la direction de Sarra Zafrani Zanzeri, a pris des initiatives significatives pour améliorer la gestion du secteur de la santé.

Ces mesures comprennent l’assurance de la disponibilité constante des médicaments et l’octroi de financements essentiels à la Pharmacie centrale de Tunisie.

L’objectif est d’assurer un approvisionnement régulier et équilibré en médicaments sur le marché national.

La cheffe du gouvernement a également souligné l’importance de la réforme du système de santé et des mécanismes de protection sociale.

Elle a insisté sur la nécessité d’un accès équitable et continu aux médicaments pour tous les citoyens, dans tous les hôpitaux et pharmacies du pays.

Vers une gestion optimisée des stocks et une distribution efficace des médicaments ?

Un accent particulier est mis sur la constitution d’un stock stratégique de médicaments, notamment les produits vitaux et spécifiques.

Cette mesure vise à garantir un approvisionnement constant et équilibré en médicaments, indépendamment des fluctuations du marché.

Par ailleurs, l’administration s’engage à intensifier les contrôles et inspections pour assurer la transparence du système pharmaceutique.

L’adoption généralisée de systèmes numériques permettra un meilleur suivi des circuits de distribution et une gestion optimisée des stocks.

Stimuler la production nationale et réduire la dépendance extérieure : un défi majeur !

Le gouvernement tunisien a pris des mesures pour stimuler la production nationale de médicaments génériques.

Il s’agit notamment de réduire les délais d’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché, limitant ainsi le recours aux importations.

Sarra Zafrani Zanzeri a souligné l’importance stratégique de cette démarche pour réduire la dépendance extérieure dans le domaine pharmaceutique.

Elle a également mis en avant le rôle du secteur de la santé dans la promotion de l’investissement et des exportations.

La mise à jour de la liste des médicaments essentiels et l’élaboration d’une feuille de route pour la fabrication de vaccins font partie des initiatives clés.