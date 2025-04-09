Face à l’essor de l’électrique, les hybrides rechargeables tiennent bon : pourquoi ils restent un choix pertinent en 2025

L’électromobilité est en plein essor, mais les véhicules hybrides rechargeables ne sont pas en reste. En 2025, ils continuent de représenter une option pertinente pour de nombreux automobilistes. Mais pourquoi ces modèles résistent-ils face à la montée en puissance des voitures 100% électriques ?

Quels sont leurs atouts qui leur permettent de maintenir leur position sur le marché ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article, en mettant en lumière les raisons pour lesquelles les hybrides rechargeables restent un choix judicieux pour les consommateurs d’aujourd’hui.

Les voitures hybrides rechargeables : une solution intermédiaire face aux 100% électriques

Face à l’essor des véhicules 100% électriques, les modèles hybrides rechargeables se positionnent comme une alternative intéressante pour les conducteurs redoutant un manque d’autonomie. Dotées de deux moteurs, un thermique et un électrique, ces voitures offrent le meilleur des deux univers : la discrétion de l’électrique pour des déplacements urbains sans émissions polluantes, et l’autonomie du moteur thermique pour les longs trajets.

Cependant, leur utilisation optimale nécessite une recharge régulière de la batterie, souvent négligée par les utilisateurs. Initialement proposées par des constructeurs haut de gamme, ces motorisations sont désormais disponibles chez des marques plus accessibles, contribuant ainsi à réduire les émissions moyennes de CO2 des constructeurs.

Impact environnemental des hybrides rechargeables : un potentiel sous-exploité

Malgré leur promesse d’efficacité énergétique, les voitures hybrides rechargeables sont souvent mal utilisées. En effet, nombreux sont les conducteurs qui négligent de recharger régulièrement la batterie, entraînant une consommation accrue de carburant et une pollution plus importante. Cependant, si elles sont correctement utilisées, ces voitures peuvent avoir un impact positif sur l’environnement en réduisant significativement les émissions de CO2.

Les constructeurs automobiles, y compris ceux orientés vers le grand public, ont renforcé leur offre de modèles hybrides rechargeables, contribuant ainsi à diminuer leur taux moyen d’émissions de CO2 et à éviter d’éventuelles sanctions dans les pays où la législation est stricte.

L’arrivée des constructeurs chinois sur le marché des hybrides rechargeables

Le marché des voitures hybrides rechargeables s’internationalise avec l’entrée en scène de constructeurs chinois. BYD, un acteur majeur du marché chinois, exporte de plus en plus ses modèles hybrides rechargeables. De son côté, Lynk & Co, une marque du groupe Geely, a récemment lancé un SUV offrant une autonomie électrique de 200 kilomètres, pour un total de 1 200 kilomètres avec son réservoir d’essence.

Cette arrivée de nouveaux acteurs pourrait dynamiser le marché et favoriser une adoption plus large de cette technologie, à condition que les utilisateurs prennent l’habitude de recharger régulièrement leur batterie.