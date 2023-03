Facilité d’obtention des permis de travail au sein de l’espace européen

Afin de faciliter l’accès aux prestations et aides sociales de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le gouvernement français souhaite mettre en place un nouveau système de demande simplifié. Cette décision a été prise en réponse au constat que de nombreux individus en France ne demandent pas les prestations et aides sociales auxquelles ils ont droit. Le but est ainsi de limiter le non-recours à ces dispositifs et de permettre une meilleure insertion des étrangers sur le marché du travail.

Paiement à la source de certaines aides et prestations

Ce nouveau système de versement consiste à mettre en place un paiement à la source pour certaines aides et prestations. Ainsi, les démarches administratives seront grandement simplifiées, permettant aux bénéficiaires de percevoir plus facilement les sommes qui leur sont dues. De plus, cela devrait également faciliter l’accès aux droits pour les personnes nouvellement arrivées en France, qui ne maîtrisent pas encore toutes les subtilités du système administratif.

Une harmonisation des procédures au niveau européen

En parallèle de cette initiative nationale, l’Union Européenne (UE) travaille également à faciliter l’obtention de titres de séjour et de permis de travail pour les ressortissants des pays membres. En effet, il est essentiel de favoriser la mobilité des travailleurs au sein de l’espace européen et de simplifier les démarches pour les employeurs qui souhaitent embaucher des candidats venant d’autres pays de l’UE.

Des critères communs pour l’attribution des titres de séjour et des permis de travail

Pour ce faire, l’UE souhaite mettre en place des critères communs pour l’attribution des titres de séjour et des permis de travail. Cela permettrait de faciliter les démarches aussi bien pour les demandeurs que pour les administrations chargées de la délivrance de ces documents. De plus, cela contribuerait à une meilleure reconnaissance des droits et qualifications des travailleurs étrangers au sein de l’Union.

Des avantages pour les travailleurs et les employeurs

Cette simplification des démarches pour obtenir un titre de séjour et un permis de travail présente de nombreux avantages, tant pour les travailleurs que pour les employeurs :

Une mobilité facilitée pour les ressortissants de l’UE

Grâce à cette harmonisation des procédures et des critères, les travailleurs originaires d’un pays membre de l’UE pourront plus facilement s’installer et travailler dans un autre pays de l’Union. Cela devrait favoriser la mobilité professionnelle et encourager les échanges culturels et économiques entre les différents pays membres.

Un recrutement simplifié pour les employeurs

Pour les employeurs, cette facilitation des démarches liées à l’embauche de travailleurs étrangers permettra de gagner du temps et de réduire les coûts administratifs. Ils pourront ainsi se concentrer sur le développement de leur entreprise tout en bénéficiant d’un vivier de talents plus large et diversifié.

Une mise en œuvre attendue en 2023

Le gouvernement français et l’Union Européenne travaillent actuellement sur la mise en place de ces nouvelles mesures, qui devraient être opérationnelles d’ici 2023. Les demandeurs de titres de séjour et de permis de travail, ainsi que les employeurs, peuvent donc s’attendre à une simplification significative des démarches administratives dans un avenir proche.

