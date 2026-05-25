Faderco investit 30 milliards de dinars dans un complexe industriel, un tournant pour l’économie locale

Faderco, leader nord-africain de l’hygiène, dévoile un ambitieux projet industriel en Algérie. Ce complexe de pointe, situé à Mostaganem, promet de transformer le paysage économique local grâce à des investissements massifs, une production innovante et un impact significatif sur l’emploi et les exportations. Découvrez les détails de cette initiative révolutionnaire.

Un complexe industriel ambitieux pour Mostaganem

Faderco a récemment lancé un complexe industriel intégré à Mostaganem, en Algérie, avec un investissement de 30 milliards de dinars (environ 225 millions de dollars).

Ce site, s’étendant sur 230.000 mètres carrés, vise à réduire les importations en atteignant un taux d’intégration de 80 %.

المدير العام لمجمع فادركو faderco، عمر حابس لـ »الشرق » 📌اطلقنا اليوم 3 مشاريع كبرى لإنتاج صناعة عجينة الورق والمواد الأولية في صناعة الورق الصحي بطاقة إنتاجية بحوالي 70 ألف طن سنويا، بحجم استثمار في المشاريع الثلاث يقدر بـ 25 مليار دينار جزائري 📌الثلاثة مصانع ستوفر 1200 وظيفه… pic.twitter.com/eotHn2Dpc8 — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) May 24, 2026



Le complexe comprendra 15 lignes de production conformes aux normes internationales, augmentant ainsi la production locale.

Ce projet stratégique s’inscrit dans la volonté de Faderco de renforcer la compétitivité des produits « Made in Algeria » et de stimuler l’économie régionale.

Impact économique du projet de Faderco

Le projet de Faderco à Mostaganem promet de transformer l’économie locale en créant environ 1.200 emplois directs et 3.600 emplois indirects d’ici 2028.

Cette initiative vise à dynamiser le marché du travail régional et à offrir de nouvelles opportunités professionnelles.

En parallèle, Faderco ambitionne d’atteindre 100 millions de dollars de chiffre d’affaires à l’export dans les trois ans suivant l’ouverture du complexe.

En développant la production locale, l’entreprise espère réduire les importations dans les secteurs de l’hygiène, du papier et de l’emballage, renforçant ainsi l’autosuffisance économique de la région.

Faderco : un acteur clé de l’hygiène en Afrique du Nord

Fondée en 1986, Faderco s’est imposée comme un leader incontournable dans le secteur de l’hygiène en Afrique du Nord. Avec 2.800 employés, l’entreprise gère six sites de production et plus de 65 lignes de production.

Son portefeuille diversifié comprend 13 marques réparties sur sept secteurs stratégiques, couvrant le papier hygiénique, l’hygiène personnelle, les produits à base de coton et les solutions d’hygiène absorbante.

Grâce à ses investissements constants et à son expansion continue, Faderco répond aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

L’entreprise s’engage à offrir des produits de qualité tout en renforçant sa présence sur le marché mondial.