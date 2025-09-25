Fadhila Boudriche, la révélation littéraire algérienne, publie «Longues jambes et le gaucher»

Fadhila Boudriche, la nouvelle sensation de la littérature algérienne, nous offre une fois de plus un chef-d’œuvre avec son dernier roman intitulé «Longues jambes et le gaucher». Cette écrivaine talentueuse, qui a su conquérir le cœur des lecteurs du monde entier grâce à sa plume unique et captivante, promet une histoire riche en rebondissements.

Plongez dans l’univers fascinant de Fadhila Boudriche et découvrez ce nouveau récit qui ne manquera pas de vous tenir en haleine. Restez connectés pour en savoir plus sur cette sortie littéraire très attendue de 2025.

Présentation du nouveau roman de Fadhila Boudriche : « Longues jambes et le gaucher »

Fadhila Boudriche, éminente journaliste et romancière algérienne, fait son grand retour sur la scène littéraire avec son quatrième roman, « Longues jambes et le gaucher ». Publié par les éditions syriennes Dar Amal, sous la direction de l’expérimentée éditrice Amel Mondher, ce livre nous plonge dans des histoires poignantes qui oscillent entre douleur et espoir.

Le récit, centré sur quatre héroïnes survivantes de la décennie noire en Algérie, est un mélange d’amour, de résilience et de douleur. Le livre sera présenté lors du Salon international du livre 2025.

Les héroïnes et l’intrigue du roman

Le récit de Boudriche s’articule autour de quatre femmes, survivantes de la décennie noire algérienne. Leurs destins sont marqués par la fuite, d’abord face à la mort, puis face à un passé lourd à porter. L’intrigue débute à Paris, « capitale des anges et des djinns », avant de se poursuivre en Algérie.

La protagoniste principale, une femme à la fois fragilisée et résiliente, navigue entre ses blessures intimes et une quête de sens qui dépasse l’individuel pour rejoindre le collectif. Le roman explore les thèmes de la douleur, de l’amour, de la résilience, mais aussi de l’espoir et de la solidarité, dans une société marquée par la douleur et la reconstruction.

Le parcours littéraire de Fadhila Boudriche : une plongée dans les réalités sociales algériennes

Fadhila Boudriche, écrivaine et journaliste algérienne, est une figure emblématique de la littérature féminine contemporaine en Algérie. Son œuvre, riche et variée, explore les réalités sociales et les événements marquants de l’histoire récente de son pays, notamment la décennie noire.

Sa plume audacieuse et introspective aborde sans tabou des sujets souvent ignorés, mêlant dimensions psychologiques, sociales et philosophiques. Parmi ses romans notables, « Lail Madina » et « Les Plages de neige » ont marqué les esprits par leur style narratif unique, oscillant entre réalisme et imaginaire.

Avec « Le Vert et les Cendres« , elle livre un récit poignant sur la souffrance du peuple algérien face à la colonisation française et sa lutte pour la liberté. Ses œuvres font d’elle une voix littéraire singulière, mettant en lumière des thématiques fortes telles que le patriotisme, la résistance, l’amour et les fractures sociales.