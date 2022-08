FAF Algérie : Un trophée emblématique retourné au pays

La salle de trophée de la Fédération algérienne de football retrouve un ancien locataire et pas des moindres. Un trophée emblématique de la sélection algérienne regagne ses quartiers après des années passées en dehors du pays.

Une nouvelle qui va ravir les plus anciens supporters de la sélection. En effet, il s’agit d’un trophée qui se disputait entre 1978, date de sa création, et 2007.

Ce n’est autre que la coupe Afro-asiatique, qui opposait le champion d’Afrique au champion d’Asie. Le match avait lieu sur une finale sur deux rencontres aller et retour.

Après leur sacre à la compétition africaine de la CAF, la CAN 1990, les fennecs se sont présentés au champion d’Asie, l’Iran, pour se disputer la finale en 1991.

Suite à un match aller remporté par les verts 1-0, l’équipe nationale arrache le trophée au match retour en s’imposant sur le score de 1-2 face à l’Iran. Les Dz seront alors sacrés champions de la coupe Afro-asiatique pour la seule et unique fois de son histoire.

Désormais, cette compétition n’existe plus et le trophée est considéré comme une œuvre emblématique. En 2019, il fut présenté à Paris dans l’Institut du Monde Arabe, puis à Zürich, au Musée de la FIFA en 2020, pour retourner 2 ans plus tard dans les locaux de la Fédération algérienne de football.

Les plus nostalgiques pourront espérer contempler cette œuvre authentique dans le centre de documentation de la CAF.

L’œuvre du sélectionneur de l’époque, Abdelhamid Kermali, est désormais de retour à la maison. Le meneur des fennecs et ses hommes resteront à jamais dans l’histoire du football algérien, eux qui ont offert successivement la 1ère CAN et la 1ere coupe Afro-asiatique en l’espace de 2 ans.