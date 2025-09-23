FAF en quête active : Des postes de directeurs techniques régionaux à pourvoir d’urgence

La Fédération Algérienne de Football (FAF) est actuellement en pleine campagne de recrutement. L’organisation sportive recherche activement des directeurs techniques régionaux pour renforcer son équipe. Face à une urgence de pourvoir ces postes stratégiques, la FAF fait appel aux talents du football algérien.

Si vous êtes passionné par le football et que vous avez les compétences requises pour diriger une équipe technique régionale, cette opportunité pourrait être pour vous. Découvrez dans cet article les détails de ces offres d’emploi et comment postuler.

La FAF lance un appel à candidatures pour des postes de Directeurs techniques régionaux

La Fédération algérienne de football (FAF), par le biais de sa Direction technique nationale (DTN), a lancé un appel à candidatures pour le recrutement de Directeurs techniques régionaux (DTR) dans les neuf Ligues régionales du pays.

Cette initiative, pilotée par le directeur technique national Ali Moucer, vise à sélectionner des professionnels qui adhèrent à sa philosophie et sont prêts à appliquer ses directives dans les régions d’Alger, Blida, Oran, Béchar, Saïda, Ouargla, Constantine, Annaba et Batna.

Les candidats doivent détenir le diplôme CAF A et le diplôme de Conseiller en sport (Football), 3ᵉ degré, justifier d’une expérience minimale de cinq ans en tant qu’entraîneur et maîtriser l’informatique.

Les critères de sélection pour les postes de Directeurs techniques régionaux

Pour être éligible à ces postes stratégiques, les candidats doivent répondre à des critères précis. En premier lieu, ils doivent détenir le diplôme CAF A, une certification reconnue dans le monde du football, ainsi que le diplôme de Conseiller en sport (Football), 3ᵉ degré.

Ces qualifications attestent d’une solide formation théorique et pratique dans le domaine. De plus, une expérience d’au moins cinq ans en tant qu’entraîneur est exigée, preuve d’une connaissance approfondie du terrain.

Enfin, la maîtrise de l’outil informatique est indispensable pour gérer efficacement les différentes tâches administratives et techniques liées au poste. Les candidatures sont à envoyer par mail, en format PDF, entre le 20 et le 27 septembre 2025.

Modalités et calendrier de dépôt des candidatures

Les aspirants Directeurs techniques régionaux sont invités à soumettre leur dossier de candidature par voie électronique. Les documents doivent être compilés en un seul fichier PDF et envoyés à l’adresse email indiquée. Le processus de candidature s’étend sur une période précise : du 20 au 27 septembre 2025. Il est crucial de respecter ce délai pour que votre candidature soit prise en compte.

Aucune exception ne sera faite pour les dossiers reçus après cette date. Assurez-vous donc de préparer votre dossier à temps et de le soumettre dans les délais impartis pour maximiser vos chances de succès.