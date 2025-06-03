FAF : Inauguration émouvante du premier terrain au centre technique de Tlemcen, une avancée majeure !

L’émotion était palpable lors de l’inauguration du tout premier terrain au centre technique de Tlemcen, une réalisation majeure pour la Fédération Algérienne de Football (FAF). Cette avancée significative dans le développement du football algérien marque un tournant historique. L’événement a suscité un grand intérêt et une vive émotion parmi les acteurs du football national et international.

Découvrez dans cet article tous les détails de cette inauguration qui promet d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le football en Algérie.

Visite d’inspection de Nadir Bouzenad au centre technique régional de Tlemcen

Nadir Bouzenad, le secrétaire général de la Fédération Algérienne de Football (FAF), a effectué une visite d’inspection au Centre Technique Régional (CTR) de Lalla Setti à Tlemcen. Cette visite avait pour but de suivre l’évolution des travaux en cours sur ce projet ambitieux. Il a pu constater l’avancement de l’aménagement des terrains, dont un est déjà doté de gazon synthétique et un autre en passe de recevoir du gazon naturel. Le terrain principal sera quant à lui équipé de gazon hybride.

La modernisation de l’éclairage des terrains est également en bonne voie. Bouzenad a aussi inspecté les installations intérieures, notamment la salle de gym, la piscine principale et les espaces de récupération. Enfin, il a insisté sur la nécessité d’équiper rapidement la salle de réunions pour accueillir les futures réunions techniques et administratives.

Progression des travaux d’aménagement au Centre Technique Régional de Tlemcen

Les travaux d’aménagement avancent à grands pas au CTR de Lalla Setti. Les deux terrains de 90×50 mètres sont en cours de finalisation, l’un avec du gazon synthétique et l’autre avec du gazon naturel presque entièrement posé. Le terrain principal de 105×57 mètres sera bientôt revêtu de gazon hybride, une fois les équipements reçus. L’éclairage des terrains, basé sur une technologie moderne et autonome, est également en phase finale.

La salle de gym est déjà pourvue de la majorité de son matériel, tandis que la piscine principale, les bassins de récupération et la salle de sauna progressent à un rythme soutenu. L’objectif est de rendre ces installations opérationnelles dans les plus brefs délais.

Nomination de Mustapha Okbani et aménagement des espaces intérieurs

En plus de l’inspection des installations extérieures, Nadir Bouzenad a également vérifié l’état d’avancement de l’aménagement des espaces intérieurs. Il a examiné le mobilier des chambres, des bureaux et des deux salles de conférences. Il a insisté sur la nécessité d’équiper rapidement la salle de réunions pour faciliter les futures rencontres techniques et administratives.

Par ailleurs, cette visite a été marquée par l’installation officielle de Mustapha Okbani en tant que nouveau directeur du centre. Ce projet ambitieux, lancé sous le mandat de Kheireddine Zetchi, bénéficie du soutien de la FIFA, soulignant son importance pour le développement du football algérien.