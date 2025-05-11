FAF : Infantino salue l’Algérie pour son nouveau mini-terrain de foot, une première en 2025 !

L’Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans le développement du football avec l’inauguration de son tout premier mini-terrain. Cette réalisation a attiré l’attention de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), et plus particulièrement de son président, Gianni Infantino. Ce dernier n’a pas manqué de saluer l’initiative algérienne, soulignant ainsi l’importance de ce projet pour le football local et international.

Découvrez dans cet article les détails de cette reconnaissance internationale et l’impact que pourrait avoir ce nouveau mini-terrain sur le paysage footballistique algérien.

Inauguration d’un mini-terrain de football FIFA Arena à Bordj El Kiffan

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité la Fédération algérienne de football (FAF) pour l’inauguration d’un mini-terrain de football au collège Malek Haddad à Bordj El Kiffan. Ce terrain synthétique de 24×45 mètres s’inscrit dans le projet mondial « FIFA Arena » visant à construire 1000 terrains similaires pour promouvoir le football chez les jeunes et encourager l’inclusion sociale et l’éducation par le sport.

L’événement a vu la présence du président de la FAF, Walid Sadi, accompagné de représentants de la FIFA, du président de la Ligue de football professionnel (LFP), Amine Mesloug, du secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad, ainsi que de plusieurs personnalités sportives et membres du bureau fédéral.

Impact du projet « FIFA Arena » sur le football jeune en Algérie

Malgré l’existence de nombreuses infrastructures similaires en Algérie, notamment à Bordj El Kiffan, l’inauguration de ce mini-terrain « FIFA Arena » revêt une importance particulière. En effet, il s’agit d’une initiative mondiale visant à offrir aux jeunes un espace sûr pour pratiquer le football et favoriser leur éducation par le sport.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné que chaque enfant mérite une chance de jouer au football dans un environnement adéquat. Ce projet contribue ainsi au développement du football de base en Algérie et a un impact positif sur la jeunesse locale, selon le président de la FAF, Walid Sadi.

Les félicitations de Gianni Infantino et les perspectives futures

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a exprimé sa reconnaissance à la FAF et à son président, Walid Sadi, pour leur contribution au projet « FIFA Arena ». Il a souligné que l’Algérie fait partie des 11 premiers pays à inaugurer officiellement un mini-terrain sous cette appellation. Infantino a salué l’engagement de l’Algérie dans ce projet qui vise à transformer la vie de millions d’enfants en leur offrant un espace sûr pour jouer au football.

Il a également encouragé d’autres pays à suivre cet exemple, avec l’objectif de créer au moins 1000 nouveaux mini-terrains à travers le monde. Cette initiative s’inscrit dans une perspective plus large de développement du football en Algérie, notamment par l’amélioration des infrastructures sportives.