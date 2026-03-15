Faiez Gargouri, le génie tunisien qui se hisse parmi les maîtres mondiaux du data warehousing

Le professeur tunisien Faiez Gargouri, de l’Université de Sfax, se distingue sur la scène internationale en se classant parmi les cinq meilleurs chercheurs mondiaux dans le domaine des entrepôts de données selon Google Scholar.

Cette reconnaissance souligne l’importance de ses contributions scientifiques et valorise les efforts déployés dans la recherche en matière de traitement et d’analyse de données.

Faiez Gargouri, un chercheur tunisien parmi les cinq meilleurs au monde en data warehousing

Le domaine du data warehousing compte désormais parmi ses éminents chercheurs le professeur Faiez Gargouri.

🇹🇳ℹ️Le chercheur tunisien Faiez Gargouri (Université de Sfax) se classe parmi les 5 meilleurs chercheurs mondiaux en entrepôts de données (data warehousing) selon les indicateurs scientifiques de Google Scholar. Une reconnaissance internationale qui souligne l’impact de ses… pic.twitter.com/2H6urMaoD9 — Ifriqiya🇹🇳 (@tunisialphanews) March 14, 2026



Ce dernier, originaire de Tunisie et enseignant à l’Université de Sfax, a été distingué comme l’un des cinq meilleurs chercheurs mondiaux dans ce secteur stratégique, selon Google Scholar.

Cette reconnaissance internationale met en exergue son travail remarquable dans le traitement, l’organisation et l’analyse de grandes quantités de données.

Les contributions scientifiques de Gargouri ont non seulement influencé la communauté académique mondiale, mais ont également renforcé la position de la Tunisie sur l’échiquier scientifique international.

Qu’est-ce qui fait la force de la recherche de Gargouri ?

Les classements de Google Scholar sont établis en prenant en compte l’impact des publications scientifiques, leur nombre et leur influence dans la communauté académique mondiale.

C’est sur ces critères que le professeur Gargouri a su se distinguer, attribuant son classement à la cinquième place mondiale à de nombreuses années de travail acharné et une production scientifique conséquente.

Il souligne également l’importance de la collaboration dans ses recherches. En effet, travailler avec d’autres équipes de recherche a été un facteur déterminant dans l’évolution et le développement de ses travaux dans le domaine du data warehousing.

Gargouri, un chercheur engagé pour une science utile et concrète !

La vision de Gargouri sur la recherche scientifique est résolument tournée vers l’application pratique.

Il insiste sur l’importance pour les chercheurs de rester en phase avec les évolutions internationales de la recherche et de se pencher sur des problèmes concrets de la société.

Selon lui, la science doit répondre à des besoins réels et ne pas se cantonner à des recherches théoriques.

Il rappelle que le podium mondial dans ce domaine est occupé par des chercheurs de Hong Kong, d’Allemagne, du Pakistan et d’Australie, respectivement.