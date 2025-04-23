Fanon, le film qui secoue : comment le cinéma français esquive son héritage colonial

Le cinéma français, réputé pour son art de la narration et sa capacité à capturer l’essence de la société, a longtemps esquivé un aspect crucial de son histoire : son héritage colonial. Le film « Fanon », qui fait actuellement sensation, met en lumière cette question délicate et souvent négligée. En explorant les thèmes de la colonisation et de ses conséquences, ce film soulève des questions importantes sur la manière dont le cinéma français traite – ou évite – son passé colonial.

Dans cet article, nous allons analyser comment « Fanon » secoue le paysage cinématographique français et pourquoi il est essentiel de confronter cet héritage colonial.

Le film « Fanon » de Jean-Claude Barny : entre boycott et choix commerciaux

La diffusion du film « Fanon », réalisé par Jean-Claude Barny, a suscité une vive polémique depuis sa sortie en avril 2025. Ce biopic, qui retrace les années algériennes de Frantz Fanon, figure emblématique de l’anticolonialisme, peine à trouver sa place dans les salles de cinéma françaises. Certains y voient un boycott délibéré, tandis que d’autres évoquent des décisions purement commerciales.

Amel Lacombe, la distributrice du film, a exprimé son indignation face à cette situation, dénonçant un « racisme bien ancré » dans le secteur cinématographique français. Cette controverse soulève des questions sur la représentation des récits anticoloniaux et afrodescendants dans le cinéma français.

Frantz Fanon à l’écran : une plongée dans le passé colonial français

Le documentaire de Jean-Claude Barny offre un regard poignant sur la période algérienne de Frantz Fanon, psychiatre nommé médecin-chef à l’hôpital psychiatrique de Blida en 1953. Le film expose les méthodes brutales employées dans cet établissement et les conditions déplorables d’internement des patients algériens.

L’équipe du film a exprimé sa frustration face à l’absence de visibilité des récits anticoloniaux et afrodescendants dans le cinéma français. Cette situation soulève des interrogations sur la difficulté de parler de figures comme Fanon en France, malgré leur importance historique et leur contribution à la lutte anticoloniale.

Le centenaire de Frantz Fanon et la réception mitigée du biopic de Barny

En 2025, année marquant le centième anniversaire de Frantz Fanon, sa présence dans les programmes scolaires et espaces publics en France reste discrète. Malgré la sortie de deux films lui rendant hommage, dont celui de Jean-Claude Barny, leur diffusion a été limitée, notamment à Paris.

Cette situation a suscité des réactions sur internet, où de nombreux internautes ont critiqué l’oubli du passé colonial français par le cinéma national. Le débat autour de la mémoire coloniale et de la représentation des figures anticoloniales comme Fanon dans l’espace public français est ainsi relancé.