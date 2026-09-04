Farid Kourtel entre en scène comme ministre de l’Industrie, un défi de taille l’attend

La nomination de M. Farid Kourtel au poste de ministre de l’Industrie marque un tournant stratégique pour l’économie algérienne.

Ancien recteur et expert en sciences économiques, il s’engage à revitaliser le secteur industriel, renforcer la compétitivité nationale et soutenir les exportations, sous l’impulsion du président Abdelmadjid Tebboune.

Farid Kourtel : un nouveau visage à la tête de l’industrie

Farid Kourtel a été nommé ministre de l’Industrie, succédant à Yahia Bachir, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

🛑 #Palais_dEl_Mouradia Le président algérien 🇩🇿 Abdelmadjid #Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, nomme Farid Kortel ministre de l’Industrie, et Mme Faouzia Naama ministre déléguée chargée des Collectivités locales, auprès du ministre de… pic.twitter.com/c7QgUUIztZ — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 2, 2026



Cette nomination marque un tournant stratégique pour le secteur industriel algérien. M. Kourtel, fort de son expérience en tant qu’enseignant universitaire et chercheur en sciences économiques, commerciales et de gestion, a également occupé le poste de recteur à l’université de Blida 2 Lounici-Ali.

Il a exprimé sa gratitude envers le président Tebboune pour la confiance accordée et a souligné l’importance de l’industrie comme levier économique. M. Kourtel s’engage à renforcer la contribution du secteur au PIB et à dynamiser le tissu industriel national, tout en poursuivant les acquis et en apportant une nouvelle valeur ajoutée.

Les défis du secteur industriel

Dans son discours d’acceptation, M. Kourtel a exprimé sa gratitude envers le président Tebboune pour la confiance placée en lui. Il a souligné l’importance cruciale du secteur industriel, qu’il considère comme un pilier stratégique pour l’économie nationale.

Ce secteur doit non seulement contribuer davantage au PIB, mais aussi servir de levier pour la croissance économique.

Parmi les défis majeurs, M. Kourtel devra valoriser les acquis existants tout en introduisant de nouvelles valeurs ajoutées.

Son objectif est de dynamiser le tissu industriel algérien, en augmentant la compétitivité des produits nationaux et en soutenant les exportations, répondant ainsi aux aspirations économiques du pays.

Relancer l’industrie nationale : un engagement fort

M. Kourtel s’engage à revitaliser l’industrie nationale en augmentant sa contribution au PIB et en renforçant la compétitivité des produits algériens.

Son expérience en tant que conseiller présidentiel chargé des affaires économiques lui permet de formuler des stratégies efficaces pour atteindre ces objectifs. Il prévoit de soutenir les exportations, stimulant ainsi la croissance économique.

Sa vision inclut l’amélioration des infrastructures industrielles et l’encouragement de l’innovation. M. Kourtel est déterminé à transformer le secteur industriel en un moteur de développement économique, répondant aux aspirations de l’Algérie pour un avenir prospère et durable.