Fatigue, maux de tête, perte d’équilibre : « Je croyais que ce n’était qu’un coup de fatigue ». attention à cette maladie

Découvrez la sclérose en plaques (SEP), une maladie neurologique chronique qui perturbe les fonctions vitales comme la vision, l’équilibre et la cognition.

Les symptômes varient d’un patient à l’autre et son évolution peut être contrôlée grâce à un diagnostic précoce et des traitements appropriés.

Apprenez-en plus sur cette maladie complexe, ses causes potentielles et les stratégies pour améliorer la qualité de vie des patients.

La sclérose en plaques : une maladie auto-immune mystérieuse

La sclérose en plaques (SEP) est une affection neurologique chronique qui perturbe le système nerveux central.

Cette maladie est classée parmi les maladies auto-immunes, ce qui signifie que le système immunitaire du corps attaque ses propres tissus par erreur.

Dans le cas de la SEP, c’est la gaine de myéline, une couche protectrice qui entoure les fibres nerveuses et facilite la transmission rapide des signaux nerveux, qui est prise pour cible.

Lorsque cette gaine est endommagée, la communication entre le cerveau et le reste du corps est ralentie ou interrompue, créant des plaques cicatricielles ou « scléroses ».

Ces lésions peuvent perturber diverses fonctions vitales, allant de la vision à la motricité, en passant par l’équilibre et la cognition.

Les symptômes et les formes de la SEP

La SEP se manifeste par une variété de symptômes qui diffèrent d’un patient à l’autre.



Les jours où la fatigue est trop forte, je dois réorganiser toute ma journée. Les troubles de la vision ou les engourdissements arrivent sans prévenir, et c’est cette incertitude constante qui rend la maladie difficile à gérer au quotidien.

Claire, 42 ans, graphiste

Parmi les plus courants, on retrouve une fatigue intense, des troubles visuels, des engourdissements, une faiblesse musculaire et des problèmes de coordination.

L’évolution de la maladie peut se faire soit par poussées suivies de rémissions, soit selon une progression continue.

Il existe quatre formes principales de SEP :

la forme récidivante-rémittente, la plus courante, caractérisée par des poussées de symptômes suivies de périodes de rémission ; la forme secondairement progressive, où la maladie évolue progressivement après une phase rémittente ; la forme progressive primaire, où les symptômes s’aggravent continuellement dès le début ; Et enfin, la forme progressive-récidivante, la plus rare, marquée par une progression constante ponctuée de poussées aiguës.

Comment diagnostiquer et traiter la SEP ?

Le diagnostic de la SEP repose sur l’application des critères de McDonald révisés.

Cela comprend une anamnèse détaillée, un examen neurologique complet, une imagerie par résonance magnétique (IRM), l’analyse du liquide céphalo-rachidien et des tests mesurant la vitesse de conduction nerveuse.

Ces procédures permettent d’identifier les lésions dans le système nerveux central qui se sont manifestées à différents moments et dans différentes régions.

En ce qui concerne le traitement, plusieurs stratégies peuvent aider à ralentir la progression de la maladie, contrôler les poussées et améliorer la qualité de vie des patients.

Celles-ci incluent les traitements de fond modificateurs de la maladie, la gestion des poussées aiguës et la prise en charge des symptômes au quotidien.

Une approche multidisciplinaire impliquant la kinésithérapie, le soutien psychologique et une bonne nutrition est également essentielle.