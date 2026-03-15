Fatma, la série qui dévoile le charme mystérieux du nœud d’amour algérien et captive les spectateurs

Depuis le début du Ramadan 2026, la série « Fatma », diffusée sur Samira TV, connaît un succès fulgurant en Algérie.

Plongeant les téléspectateurs au cœur de la Casbah d’Alger du XIXᵉ siècle, cette œuvre réalisée par Djaffar Gacem et écrite par Mira Gacem Babaci, se distingue par son intrigue captivante, ses performances d’acteurs remarquables et l’utilisation symbolique du nœud d’amour algérien, un bijou ancien revisité pour la série.

« Fatma » : la série algérienne qui fait sensation

Depuis le début du Ramadan 2026, « Fatma », une série algérienne diffusée sur Samira TV, est devenue un sujet de conversation incontournable en Algérie et sur les réseaux sociaux.

Cette œuvre captivante, réalisée par Djaffar Gacem et écrite par Mira Gacem Babaci, transporte les téléspectateurs au cœur de la Casbah d’Alger au milieu du XIXᵉ siècle, juste avant la conquête française.



Plus qu’une simple fiction, « Fatma » offre une immersion profonde dans une période cruciale de l’histoire algérienne.

Les détails minutieux de l’intrigue et des performances d’acteurs ont particulièrement attiré l’attention des amateurs de patrimoine, notamment un bijou délicat inspiré du nœud d’amour algérien, symbole ancien chargé d’histoire.

Les éléments captivants de la série

L’intrigue de « Fatma » est habilement construite, mêlant drame et romance dans un contexte historique. Les performances d’acteurs sont remarquables, ajoutant une dimension humaine à l’histoire.

Cependant, c’est le nœud d’amour algérien qui a particulièrement fasciné les téléspectateurs. Ce bijou délicat, symbole ancien, ajoute une touche de mystère et de culture à la série.

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La série réussit également à transporter les spectateurs dans le passé grâce à une attention méticuleuse aux détails.

Les décors et costumes recréent fidèlement l’ambiance du XIXᵉ siècle, permettant aux téléspectateurs de s’immerger complètement dans cette époque charnière de l’histoire algérienne.

Le nœud d’amour algérien, symbole fort de la série

Dans « Fatma », le nœud d’amour algérien est plus qu’un simple bijou. Ce motif traditionnel, qui symbolise l’attachement profond entre deux êtres, la fidélité et la transmission des liens familiaux, a été revisité par la marque de création de bijoux Alexandrite.

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Cette collaboration a permis de créer un bijou qui s’intègre parfaitement à l’esthétique de la série tout en évoquant l’élégance intemporelle de la femme algérienne.

Rym Khaldi, cofondatrice d’Alexandrite, exprime sa fierté de voir ce symbole apparaître dans une œuvre qui met en lumière l’histoire d’Alger. Pour elle, ce bijou est un véritable élément narratif qui renforce l’identité visuelle et culturelle de la série.