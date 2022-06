Faut-il rentrer par le Maroc ou la Tunisie pour rentrer en Algérie cet été ? (Prix des billets)

À l’approche de l’été, les compagnies aériennes commencent à profiter de la situation malgré la forte concurrence. Pour rallier l’Algérie par la France, il est possible de voyager autrement à condition de bien s’organiser.

Le prix des vols vers l’Algérie encore plus chers

Les vols vers l’Algérie à l’approche de la saison estivale continuent encore de faire parler d’eux. Les passagers ne regardent souvent pas les tarifs affichés et paient le prix fort proposé par les compagnies aériennes. C’est en comparant les chiffres avec le prix d’un voyage vers les voisins qu’on s’aperçoit du gouffre qui existe.

Un vol aller-retour de la capitale française à Djerba en Tunisie est proposé à 188 € alors que celui vers Alger atteint les 549 €. Une compagnie low-cost française a aussi proposé un billet aller-retour au Maroc pour 388 € tout en affichant plus que le double pour le vol vers Alger à 867,19 €. De telles disparités peuvent vite faire grimper la note dans une période où il est important de baisser les dépenses. Les compagnies aériennes sont pointées du doigt, mais la forte demande a aussi son mot à dire.

Le prix d’un billet dépend toujours des réservations et à l’approche de l’été, toutes les compagnies sont débordées d’ASL Airlines à Algérie Ferries.

Des solutions plus acceptables

Il est fort probable que les prix continuent de grimper à l’approche des vacances d’été. En tout cas, si les différences continuent à persister pour les vols vers Alger, la meilleure solution est d’acheter un billet vers les pays voisins. Il sera ensuite possible de rejoindre l’Algérie dans un trajet en voiture et économiser plusieurs centaines d’euros. La distance avec le Maroc est de 941 km, ce qui est faisable en moins d’un jour avec moins de 150 €. À partir de la Tunisie voisine, le temps estimé est de 11 heures 27 minutes, ce qui est plus qu’acceptable pour économiser quelques centaines d’euros.

Il est également possible de passer par la voie ferroviaire, par voiture ferry depuis le Maroc et la Tunisie ou combiner plusieurs moyens de transport. Pour les plus pressés, le vol entre Casablanca et Alger est aussi envisageable, mais le meilleur moyen est le transport routier. Bref, dans les temps durs, il est pratique de voyager en faisant quelques détours.