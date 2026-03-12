Faux médicament ESCODYNE® en circulation, le Snapo rassure : aucune distribution en Algérie

La Direction de la santé et de la population (DSP) de Bordj Bou Arreridj en Algérie a récemment lancé une alerte concernant un médicament falsifié potentiellement mortel, l’ESCODYNE®.

Importé illégalement via la Jordanie et la Syrie, ce produit n’est pas présent dans le circuit pharmaceutique officiel du pays, rassure le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo), qui appelle néanmoins à la vigilance.

Alerte sur un médicament contrefait potentiellement mortel : l’Escodyne®

La Direction de la santé et de la population (DSP) de Bordj Bou Arreridj en Algérie a émis une alerte concernant un médicament contrefait, l’ESCODYNE®, qui circule actuellement. Ce produit est généralement utilisé comme analgésique pour soulager les maux de tête.

Cependant, cette version falsifiée pourrait avoir des conséquences fatales, entraînant potentiellement la mort dans un délai de cinq jours.

نشرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نص المراسلة التي جاء فيها: « يسرنا إعلامكم بتداول دواء مزور يحمل العلامة ESCODYNE® من أصل صهيوني، يشكل خطرا على الصحة العامة وقد يؤدي إلى الوفاة خلال خمسة أيام ». pic.twitter.com/NErB2MqrSU — لعربي (@Saad_1280_1280) March 11, 2026



Il a été révélé que ce faux médicament est introduit en Algérie via la Jordanie et la Syrie, posant ainsi une menace sérieuse pour la santé publique.

Le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) a confirmé après vérification que ce produit n’est pas présent dans le circuit pharmaceutique officiel algérien.

Le Snapo rassure : pas d’Escodyne® dans le circuit pharmaceutique officiel

Après une série de vérifications, le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) a affirmé que l’ESCODYNE®, un médicament contrefait potentiellement mortel, n’est pas présent dans le circuit pharmaceutique officiel en Algérie.

Le syndicat a mené une enquête approfondie auprès des pharmacies d’officine et des autorités compétentes pour arriver à cette conclusion.

Le Snapo a également tenu à rassurer les patients en déclarant que ce produit n’est pas commercialisé en Algérie et ne fait l’objet d’aucune dispensation au niveau des pharmacies d’officine.

Il a souligné le rôle crucial du pharmacien d’officine comme garant de la qualité, de la traçabilité et de la conformité des médicaments mis à la disposition des patients.

Appel à la vigilance face aux médicaments contrefaits

Le Snapo appelle à la vigilance et encourage les citoyens à s’informer auprès des professionnels de santé.

Il recommande d’éviter toute consommation de produits d’origine inconnue ou issus de circuits informels, et invite à consulter un pharmacien pour toute information relative aux médicaments et aux produits de santé.

Le syndicat reste pleinement mobilisé, aux côtés des autorités sanitaires, pour préserver la sécurité du circuit du médicament et protéger la santé publique. Il continue de jouer son rôle essentiel dans la lutte contre la circulation des faux médicaments.