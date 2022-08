FC Barcelone veut se procurer un international Algérien – Découvrez de qui s’agit-il

Dernière ligne droite pour le mercato estival, le FC Barcelone met les bouchées doubles pour signer une dernière recrue. En quête d’un latéral offensif, un international Algérien fait son entrée dans la short-list du club catalan.

Quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, un fennec fait l’objet d’un transfert vers ce club mythique. En effet, le club barcelonais a été très actif sur le recrutement de cet été, pour espérer revenir à son meilleur niveau. Le technicien et ancien milieu de terrain des Blaugranas, Xavi, recherche activement un latéral, lui qui a écarté l’Américain Sergino Dest de ses plans.

Après s’être libéré de quelques charges financières, notamment de quelques joueurs, le Barça est prêt à faire un dernier achat pour renforcer son effectif.

L’Algérien, Youcef Atal, est pressenti pour intégrer les rangs des hommes de Xavi. L’international Algérien a séduit le club et l’homme du banc de l’effectif catalans, selon des sources sportives. Ailier de formation, son évolution en latéral droit, lui a permis d’entrer dans un autre dimension. Une qualité qui a d’ailleurs permis au jeune du Paradou FC, d’être un des pionniers de la montée historique de son club formateur en première division.

Youcef #Atal to @FCBarcelona 👀 First talks between #Barcelona and #Nice are happened. 🇩🇿 #transfers

— Pedro Almeida (@pedrogva6) August 18, 2022