Feriel Gasmi Issiakhem, l’architecte algérienne honorée par la France pour son talent exceptionnel

Feriel Gasmi Issiakhem, éminente figure de l’architecture d’intérieur et du design en Algérie, a récemment été honorée des insignes de Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Cette distinction française, qui célèbre les contributions majeures aux arts, souligne la carrière exceptionnelle de Feriel et sa vision unique alliant design contemporain et patrimoine algérien.

feriel gasmi issiakhem : une chevalière de l’art et du design algérien

Feriel Gasmi Issiakhem est une figure emblématique de l’architecture d’intérieur et du design en Algérie.

Son parcours exceptionnel, dédié à l’esthétique et à l’identité visuelle, a été honoré par les insignes de Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Cette distinction prestigieuse ne se limite pas à la reconnaissance de sa carrière, elle salue également sa vision unique.

En effet, Feriel Gasmi Issiakhem a su marier le design contemporain avec le riche patrimoine algérien.

Passionnée et innovante, elle a créé un style distinctif où la fonctionnalité rencontre l’émotion artistique, faisant d’elle une véritable chevalière de l’art et du design algérien.

l’ordre des arts et des lettres : une distinction française

L’Ordre des Arts et des Lettres est une reconnaissance française décernée aux individus qui ont contribué de manière significative à l’épanouissement des arts en France et à travers le monde.

Cette distinction ne se contente pas de saluer une carrière, elle honore également une vision, une capacité à innover et à influencer le domaine artistique.

La cérémonie de remise des insignes a été orchestrée par Cécile Renault, Directrice générale de l’Institut français d’Algérie.

Elle a ainsi reconnu l’apport exceptionnel de Feriel Gasmi Issiakhem au rayonnement des arts, lui attribuant officiellement le titre de Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres.

une artiste aux multiples facettes

Feriel Gasmi Issiakhem ne se limite pas à l’architecture d’intérieur et au design. Elle a également fait ses preuves en tant que directrice artistique pour le cinéma et commissaire d’exposition, démontrant ainsi sa polyvalence et son talent dans divers domaines artistiques.

Son engagement et sa contribution à la scène créative algérienne ont été reconnus bien au-delà des frontières de son pays natal.

En novembre 2020, elle a été élevée au rang de Chevalière de l’Ordre de l’Étoile d’Italie par le président Sergio Mattarella.

Cette distinction italienne a salué son rôle majeur dans la promotion des relations culturelles entre l’Algérie et l’Italie, renforcées par son parcours académique en Italie et son implication constante dans le milieu du design.