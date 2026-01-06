Ferry vers l’Algérie, une taxe inédite attend les voyageurs avec véhicule à bord

Dès le 4 janvier 2026, une nouvelle taxe sur la consommation de carburant (TCC) s’appliquera aux voyageurs quittant l’Algérie par voie maritime avec un véhicule.

Cette mesure, intégrée à la loi de finances 2026, concerne toutes les compagnies maritimes opérant depuis les ports algériens et varie selon le nombre de sorties quotidiennes du véhicule.

Nouvelle taxe carburant : un choc pour les voyageurs avec véhicule !

Depuis le 4 janvier 2026, une nouvelle taxe sur la consommation de carburant (TCC) est entrée en vigueur, impactant tous les voyageurs quittant l’Algérie par voie maritime avec un véhicule.



Cette mesure, instaurée par la loi de finances 2026, s’applique à toutes les compagnies maritimes opérant depuis les ports algériens.

La TCC concerne les véhicules transportés lors des traversées maritimes au départ de l’Algérie vers n’importe quelle destination.

La taxe est intégrée aux titres de transport lorsque les billets sont émis après cette date, conformément au cadre légal en vigueur.

Comment s’applique cette taxe inédite ?

La TCC est appliquée aux véhicules lors des traversées maritimes vers l’étranger, notamment vers la France et l’Espagne.

Cette taxe est automatiquement ajoutée au prix du billet lorsque celui-ci est émis après le 4 janvier 2026. Ainsi, les voyageurs n’ont pas à se soucier de son paiement séparé.

La compagnie maritime Nouris Elbahr Ferries a confirmé cette information dans un communiqué récent.

Elle a précisé que la TCC applicable aux véhicules est désormais intégrée aux billets émis après cette date, simplifiant ainsi le processus pour les voyageurs.

Quels impacts sur le coût du voyage ? Attention aux surprises !

La taxe varie en fonction du nombre de sorties quotidiennes du véhicule. Pour ceux qui ont acheté leurs billets avant l’entrée en vigueur de la mesure, ils devront s’acquitter de cette taxe le jour du départ auprès des bureaux de la compagnie dans les ports d’Alger et d’Oran.

Pour les billets achetés à partir du 4 janvier 2026, la taxe est directement incluse dans le prix du billet. La loi de finances 2026 prévoit également l’application de cette taxe aux voyageurs quittant l’Algérie avec leur véhicule à destination de la Tunisie par voie terrestre.