Ferveur nationale au Maroc suite à la victoire des Lionceaux de l’Atlas, les rues en ébullition (VIDEOS)

Célébrations spontanées, cortèges de motos et voitures ornées de drapeaux, la ville de Marrakech a vibré au rythme de la victoire de l’équipe nationale U20 du Maroc lors du championnat du monde de football.

⏱️ FIN DU MATCH ! Le Maroc remporte le match face à l’Argentine sous le score de 2-0 ! 🇲🇦🇦🇷 CHAMPION DU MONDE MON FRÈRE !!!!! 🇲🇦🤯🏆 pic.twitter.com/knLzXutIVs — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) October 20, 2025



Une ambiance festive qui confirme le succès croissant du football marocain sur la scène mondiale.

Une victoire historique pour les lionceaux de l’Atlas

La consécration est enfin arrivée pour l’équipe nationale U20 du Maroc, qui a remporté le championnat du monde de football.

Un spectaculaire Maroc 🇲🇦 a battu l’Argentine 🇦🇷, toujours brillante. Félicitations à la superbe équipe marocaine @FRMFOFFICIEL! #U20WorldCup Santiago de Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/r5BmbSdaGS — Emilio García Silvero (@GarciaSilvero) October 20, 2025



Le match final, qui s’est déroulé au Stade national Julio Martinez Pradanos à Santiago, a vu les Lionceaux de l’Atlas triompher face à l’Argentine.



Cette victoire marque un tournant majeur dans l’histoire du football marocain, propulsant le pays sur le devant de la scène mondiale.

J’ai vécu cette soirée comme un rêve éveillé. Voir tout Marrakech vibrer à l’unisson pour cette victoire restera gravé dans ma mémoire. Amar, 27 ans, supporter

Les rues de Marrakech ont été envahies par une joie indescriptible suite à cette victoire historique. Les citoyens, brandissant fièrement leurs drapeaux nationaux, ont célébré cette réalisation exceptionnelle avec des chants et des slogans glorifiant le football marocain.

Marrakech en liesse : une célébration spontanée et patriotique

Cette victoire est non seulement un triomphe pour l’équipe, mais aussi

La ville de Marrakech a vibré au rythme des célébrations spontanées qui ont suivi l’annonce de la victoire. Les grandes artères, telles que les avenues Hassan II et Abdelkrim El Khattabi, se sont transformées en cortèges de motos et de voitures ornées de drapeaux.

Les klaxons retentissaient dans une ambiance festive qui s’est prolongée jusqu’à tard dans la nuit. L’atmosphère était tout aussi joyeuse dans les cafés et restaurants de la cité ocre.

Cette victoire est une démonstration de tout le travail effectué ces dernières années. Elle ouvre une nouvelle ère pour le football marocain. Saïd, 31 ans, entraîneur sportif

Les supporters, rassemblés autour des écrans géants, agitaient des drapeaux et scandaient l’hymne national, ajoutant à l’euphorie générale qui régnait dans la ville.

2 ème BBBBUUUUT de Yassir Zabiri !!!!!!! MAROC 🇲🇦 2 – Argentine 🇦🇷0 pic.twitter.com/vqyJfaUdBP — Morocco News 🇲🇦 (@Moroccolitik) October 19, 2025

La Dakka Marrakchia fait vibrer la place du 16 Novembre

La place du 16 Novembre, située dans le quartier de Guéliz, a été le théâtre d’une célébration mémorable.

La ville de Tanger célèbre la victoire finale de l’équipe nationale du Maroc U20 à la Coupe du monde de football contre l’argentine 🥰😍 pic.twitter.com/VAZzntdH1L — Morocco warrior (@MoroccoWa39397) October 20, 2025



Des centaines de supporters ont envahi cette place emblématique, dansant avec une énergie contagieuse au rythme de la « Dakka Marrakchia ».

La Dakka, c’est notre manière de dire au monde qu’on est fiers de nos racines et de notre équipe. Hamid, 40 ans, musicien traditionnel

Cette tradition musicale marocaine, caractérisée par des percussions et des chants rythmés, a ajouté une touche authentique à ces festivités.

Cette victoire historique confirme l’ascension fulgurante du football marocain, soutenue par la Vision Royale. Cette stratégie ambitieuse a fait du sport un levier de développement crucial, offrant une plateforme pour valoriser les jeunes talents et propulser le Maroc sur la scène footballistique mondiale.