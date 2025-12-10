Fès en deuil après l’effondrement tragique de deux immeubles faisant 19 victimes

Un tragique événement a secoué le quartier Al Moustakbal à Fès, avec l’effondrement de deux immeubles de quatre étages, causant la mort de 19 personnes et blessant 16 autres.

Les autorités locales ont rapidement mis en place des mesures préventives et lancé les opérations de recherche et de sauvetage, tandis que les blessés ont été transportés au Centre Hospitalier Universitaire de Fès.

Effondrement meurtrier à Fès : le drame en chiffres

Un tragique incident a secoué la ville de Fès, où deux immeubles de quatre étages se sont effondrés dans le quartier Al Moustakbal, au secteur Al Massira.

Ces bâtiments, qui abritaient huit familles, ont causé la mort de dix-neuf personnes et blessé seize autres.

URGENT 🚨 Au moins 19 personnes sont mortes dans l’effondrement de deux immeubles de quatre étages, cette nuit, dans la ville de Fès. Qu’Allah accepte les défunts parmi les martyrs 🤲🏼💔 pic.twitter.com/MV2FSSHUwZ — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) December 10, 2025



Les autorités locales ont rapidement réagi, mettant en place des mesures préventives pour sécuriser la zone et évacuer les habitants des maisons avoisinantes.

Les blessés ont été transportés vers le Centre Hospitalier Universitaire de Fès pour recevoir les soins nécessaires.

Réponse des autorités face à la tragédie

Face à cette catastrophe, les autorités locales et sécuritaires ainsi que les services de la Protection civile ont immédiatement été mobilisés. Ils se sont rendus sur place pour lancer les opérations de recherche et de sauvetage.

Des mesures préventives ont également été prises pour garantir la sécurité des habitants du quartier.

La zone a été sécurisée et une évacuation des maisons avoisinantes a été organisée pour prévenir d’éventuels risques supplémentaires.

Les survivants : entre soins médicaux et espoir de retrouver des proches disparus

Les blessés, quant à eux, ont été acheminés vers le Centre Hospitalier Universitaire de Fès. Ils y reçoivent actuellement les soins nécessaires pour surmonter leurs blessures et se remettre de ce tragique événement.

Parallèlement, les opérations de recherche ne faiblissent pas. Les équipes sur place continuent d’explorer les décombres dans l’espoir de retrouver d’autres survivants potentiellement ensevelis sous les ruines.