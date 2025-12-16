Fès face aux intempéries, les autorités en alerte maximale pour protéger la ville

Face aux perturbations météorologiques attendues dans la région Fès-Meknès, une mobilisation sans précédent est en cours.

Les autorités locales, les services techniques et la Société Régionale Multiservices Fès–Meknès (SRM-FM) unissent leurs forces pour prévenir les risques liés aux intempéries et minimiser leur impact sur les populations et les infrastructures.

Des mesures préventives sont mises en place, des interventions rapides sont prévues et un appel à la responsabilité citoyenne est lancé.

Mobilisation générale face aux intempéries : les acteurs clés

Face aux perturbations météorologiques attendues dans la région Fès-Meknès, une mobilisation générale des autorités et services concernés a été déclenchée.

Leur objectif est de prévenir et d’atténuer les risques liés aux intempéries sur les populations et les infrastructures.

Les autorités territoriales, les services techniques, la protection civile et les opérateurs publics unissent leurs forces pour assurer la continuité des services, la sécurité des citoyens et la préservation des équipements publics.

La Société Régionale Multiservices Fès–Meknès (SRM-FM), en charge de la gestion des services de l’eau potable, de l’électricité et de l’assainissement liquide, joue un rôle crucial dans ce dispositif. Elle s’engage à garantir la continuité, la fiabilité et la qualité des prestations malgré les contraintes météorologiques.

Préparation de la SRM-FM face aux intempéries

Pour limiter l’impact des intempéries et les risques d’inondations, la SRM-FM a mis en place une série de mesures préventives.

L’entretien du réseau de conduite des eaux usées et des pluies est intensifié, notamment grâce à des opérations de nettoyage préventif avant et pendant les perturbations climatiques.

Un système de suivi et de veille continue a également été adopté. De plus, des galeries souterraines à grande capacité d’absorption d’eau ont été installées, permettant ainsi de gérer efficacement les fortes précipitations et d’éviter les inondations.

Prévention et coordination : les clés d’une intervention réussie !

Les autorités locales jouent un rôle crucial dans l’évaluation des risques et la coordination des interventions.

Elles examinent minutieusement l’état des infrastructures, identifient les points de vulnérabilité et actualisent régulièrement les plans d’intervention.

Les services communaux et provinciaux sont également mobilisés, notamment pour le nettoyage préventif des avaloirs, des canaux d’évacuation et des oueds. Les autorités appellent enfin les citoyens à adopter des comportements responsables face aux intempéries.