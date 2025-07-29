Festival AYTA D’BLADI : Casablanca vibre au rythme de la première édition, une expérience culturelle inédite

Casablanca, la ville blanche du Maroc, sera le théâtre d’un événement culturel sans précédent : le Festival AYTA D’BLADI. Pour sa première édition, ce festival fera vibrer la métropole marocaine au rythme de son riche patrimoine musical et artistique. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la culture marocaine, qui pourront découvrir ou redécouvrir les trésors cachés de l’art traditionnel du pays.

Plongez avec nous dans l’ambiance électrisante de cette célébration unique, qui promet déjà de s’inscrire comme un événement majeur dans le paysage culturel marocain.

Le festival AYTA D’BLADI : une célébration de l’Aïta à Casablanca

La ville de Casablanca, connue pour son dynamisme culturel, accueillera du 13 au 15 novembre 2025 la première édition du Festival AYTA D’BLADI. Cet événement musical, orchestré par Public Events, les organisateurs du renommé Nostalgia Lovers Festival, mettra à l’honneur l’Aïta. Ce chant ancestral marocain, véritable patrimoine vivant, sera revisité dans une perspective contemporaine, créant un pont entre tradition et modernité.

Le festival se veut ainsi un espace d’expression artistique où l’Aïta résonnera au rythme du monde actuel, soulignant son importance indéniable dans le patrimoine culturel marocain.

Public Events : l’architecte du Festival AYTA D’BLADI

Public Events, connu pour son expertise dans l’organisation d’événements mémorables tels que le Nostalgia Lovers Festival, est à la barre de cette première édition du Festival AYTA D’BLADI. Leur vision créative a permis de concevoir une scénographie immersive qui transforme l’espace en un récit vivant et la musique en une émotion partagée.

Cette expérience sensorielle totale promet aux festivaliers trois soirées d’émotion pure du 13 au 15 novembre 2025. Public Events créera un concept intergénérationnel où les icônes de l’Aïta et les talents émergents de la scène marocaine se rencontreront pour réinventer la tradition dans un souffle contemporain.

Un dialogue artistique entre tradition et modernité

Le Festival AYTA D’BLADI se distingue par son ambition de créer un dialogue artistique entre les icônes de l’Aïta, gardiennes d’un héritage oral séculaire, et les talents émergents de la scène marocaine. Ce projet fédérateur vise à tisser une nouvelle grammaire sonore, mêlant styles et générations, pour réinventer la tradition dans un contexte contemporain.

Il s’agit d’une véritable expérimentation artistique où l’Aïta est revisité, porté par l’envie de faire vibrer ce chant ancestral au rythme du monde actuel. Le festival aspire ainsi à être plus qu’un simple événement musical, mais une œuvre collective en mouvement, témoignant de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel marocain.