Festival des Plages Maroc Telecom 2025 : Nuits mémorables à Martil, Nador et Saïdia en perspective

Préparez-vous à vivre des nuits inoubliables lors du Festival des Plages Maroc Telecom 2025. Cette année, les villes de Martil, Nador et Saïdia seront les hôtes de cet événement musical majeur qui promet d’offrir aux festivaliers une expérience unique. Avec une programmation riche et variée, le Festival des Plages Maroc Telecom est l’occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir les talents musicaux du Maroc et d’ailleurs.

Alors, que vous soyez un habitué ou un nouveau venu, ne manquez pas cette occasion de vibrer au rythme de la musique sous les étoiles marocaines. Restez connectés pour en savoir plus sur ce rendez-vous incontournable de l’été 2025.

21e édition du festival des plages Maroc Telecom : un début en fanfare

Le 15 août a marqué le lancement de la 21e édition du Festival des Plages Maroc Telecom, une célébration musicale qui anime les villes balnéaires de Martil, Nador et Saïdia. Ce festival, véritable institution culturelle au Maroc, a démarré sur les chapeaux de roues avec des concerts exceptionnels qui ont rassemblé des milliers de participants dans une ambiance festive et bien organisée.

Les artistes tels que Rajaa et Omar Belmir à Martil, Tarek 5 Stars à Saïdia ou encore Farid Ghannam à Nador, ont su captiver le public, offrant des soirées mémorables alliant modernité et patrimoine musical marocain. Le festival, qui se poursuit jusqu’au 21 août, continue d’enregistrer un succès populaire indéniable, attirant chaque soir des dizaines de milliers de spectateurs.

Des soirées mémorables à Martil, Nador et Saïdia

Les villes de Martil, Nador et Saïdia ont été le théâtre de performances artistiques inoubliables. À Martil, les festivaliers ont vibré au son des mélodies modernes et traditionnelles de Rajaa et Omar Belmir, Moughit et Nass El Ghiwan. À Saïdia, l’énergie de Tarek 5 Stars, la présence scénique de Fnaire et la voix singulière de Salim Cravata ont créé une atmosphère électrisante.

À Nador, Farid Ghannam, Said Senhaji et Zakaria Ghafouli ont su réunir toutes les générations dans une ambiance festive. Ces soirées exceptionnelles, marquées par un enthousiasme contagieux du public, confirment le succès populaire de cette 21e édition du Festival des Plages Maroc Telecom.

Une organisation exemplaire pour un succès grandissant

La réussite de cette 21e édition du Festival des Plages Maroc Telecom ne se limite pas à la qualité des performances artistiques. Elle est également le fruit d’une gestion rigoureuse et efficace, assurant sécurité, fluidité et confort aux festivaliers. Cette organisation sans faille a permis d’accueillir chaque soir des dizaines de milliers de spectateurs, témoignant ainsi de la popularité croissante de l’événement.

Le festival, qui se déroule jusqu’au 21 août, promet encore de nombreux moments de partage et de convivialité, rythmés par la musique. Il continue de faire vibrer l’été marocain, offrant une expérience unique aux vacanciers dans six villes balnéaires.