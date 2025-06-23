Festival d’Essaouira 2025 : l’envoûtement des mélodies gnaoua et amazighs captivent les spectateurs

Le Festival d’Essaouira 2025 a une fois de plus réussi à émerveiller les spectateurs avec ses mélodies envoûtantes. Cet événement incontournable au Maroc, célèbre pour sa fusion unique de musique gnaoua et amazigh, a su captiver l’auditoire par son ambiance électrisante et ses performances musicales exceptionnelles. Laissez-vous transporter par le rythme des tambours, la cadence des chants et la magie de cette célébration culturelle qui transcende les frontières.

Plongez dans l’univers du Festival d’Essaouira 2025 et découvrez comment les mélodies gnaoua et amazigh ont su séduire les spectateurs.

Fusion des rythmes gnaoua et amazighs lors de la deuxième soirée du Festival

La deuxième soirée du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira a été marquée par une fusion envoûtante entre l’esprit gnaoua et les rythmes amazighs. Cette soirée, qui s’est déroulée sur la scène de la plage, a vu des artistes talentueux mêler avec brio le patrimoine local aux influences contemporaines.

Parmi eux, le maâlem Driss Essamlali, figure montante de la nouvelle génération de maâlems gnaoua, a ouvert la soirée avec une interprétation personnelle de cet art ancien, tout en respectant son esprit originel. Le public a également été captivé par la performance vibrante de Mehdi El Kordoudi, qui a insufflé une nouvelle énergie au répertoire gnaoui.

Performances marquantes de la soirée

Le groupe Ribab Fusion a brillamment fusionné les rythmes traditionnels de Souss avec des sonorités modernes, offrant une nouvelle dimension à leurs chansons. Le maâlem Mustapha Baqbou et le maâlem Najib Oublaqas ont incarné l’union de deux générations gnaoua, mêlant tradition et vision artistique internationale.

Enfin, Fahd Benchemsi & The Lallas ont conquis le public en alliant gnaoua, gospel, jazz et soul dans une performance moderne ancrée dans la tradition gnaoua. Chaque artiste a apporté sa touche personnelle au répertoire gnaoui, captivant le public avec des prestations vibrantes et intenses.

Impact et importance du Festival Gnaoua et Musiques du Monde

Cette 26ᵉ édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, qui a illuminé le ciel d’Essaouira, a accueilli pas moins de 350 artistes, dont 40 maâlems gnaoua. Cet événement culturel majeur joue un rôle crucial dans la promotion de la musique gnaoua et amazighe, en offrant une plateforme d’expression à ces traditions musicales ancestrales.

Le festival a également un impact significatif sur le public, en permettant aux spectateurs de découvrir et d’apprécier la richesse et la diversité de ces genres musicaux. L’engouement du public pour ces performances témoigne de l’importance de préserver et de valoriser ce patrimoine musical.