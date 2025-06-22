Festival Gnaoua 2025 : Révélations exclusives de Fahd Benchemsi depuis Essaouira

Le Festival Gnaoua 2025 bat son plein à Essaouira et les surprises ne manquent pas. L’une d’entre elles est l’intervention exclusive de Fahd Benchemsi, une figure emblématique du monde artistique marocain. Dans une vidéo captivante, il partage ses impressions et révélations sur cet événement culturel majeur. Préparez-vous à plonger dans l’ambiance unique du festival, à travers les yeux de ce passionné de musique et de culture.

Restez connectés pour découvrir cette vidéo exclusive qui promet de vous faire vivre le Festival Gnaoua comme si vous y étiez.

Fahd Benchemsi enflamme la scène du Festival Gnaoua lors d’un concert mémorable

La 26ᵉ édition du Festival Gnaoua a été marquée par une performance exceptionnelle de Fahd Benchemsi. L’artiste a illuminé la plage d’Essaouira avec un concert inoubliable, le vendredi soir. Avant de monter sur scène, Benchemsi a partagé ses réflexions sur l’importance de préserver l’authenticité de la musique gnaouie tout en l’ouvrant à d’autres genres musicaux traditionnels.

Il a exprimé son désir de voir cette musique se propager à travers le monde, saluant son inscription au patrimoine culturel immatériel mondial. Malgré sa passion pour la musique, Benchemsi a affirmé que cela ne l’a pas détourné de sa carrière dans le théâtre et le cinéma.

Benchemsi plaide pour la préservation et la diffusion de la musique gnaouie

Benchemsi a souligné l’importance cruciale de maintenir l’intégrité de la musique gnaouie, tout en favorisant son interaction avec d’autres formes musicales traditionnelles. Il voit cela comme une opportunité pour cette musique riche et unique de toucher un public mondial plus vaste. L’artiste a exprimé son enthousiasme quant à la reconnaissance internationale de la musique gnaouie, suite à son inscription au patrimoine culturel immatériel mondial.

Il a rendu hommage au Festival Gnaoua pour avoir contribué à cette réalisation majeure et a exprimé son espoir que la musique gnaouie suive les traces du reggae dans sa popularité universelle.

La musique, un complément et non un obstacle pour Benchemsi

Contrairement à ce que certains pourraient penser, la musique n’a pas éclipsé les autres passions artistiques de Fahd Benchemsi. L’artiste a tenu à préciser que le chant, qui est à l’origine de sa carrière, ne l’a pas détourné du théâtre et du cinéma.

Bien au contraire, il considère la musique comme une extension de son expression artistique, lui permettant d’explorer différentes facettes de son talent. Il voit en elle un moyen d’enrichir ses performances sur scène et à l’écran, tout en touchant un public plus large. Ainsi, pour Benchemsi, la musique est un allié et non un rival dans sa quête artistique.