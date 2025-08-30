Fête de la figue à Tizi-Ouzou : Lemsella s’anime pour célébrer ce fruit emblématique

Chaque année, la ville de Tizi-Ouzou en Algérie se pare de mille couleurs pour célébrer un fruit emblématique de sa région : la figue. L’événement, connu sous le nom de « Fête de la Figue », transforme la localité de Lemsella en une véritable ode à ce fruit délicieux et nutritif. Au programme : dégustations, expositions, ateliers culinaires et bien plus encore. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de figues et de traditions algériennes.

Plongez avec nous dans l’effervescence de cette fête unique qui met à l’honneur le patrimoine gastronomique de Tizi-Ouzou.

La 15e édition de la fête de la figue à Lemsella : une célébration haute en couleurs

Le village de Lemsella, situé au Sud-est de Tizi-Ouzou, a accueilli jeudi l’inauguration de la 15e édition de la fête de la figue. Une soixantaine d’exposants ont participé à cet événement festif et convivial. Les chants traditionnels des femmes du village ont résonné, ajoutant une touche authentique à l’atmosphère.

Les autorités locales, dont le maire de la commune d’Illoula Oumalou, Zoubir Adjlout, et le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), Youcef Sid Ali, étaient présents, saluant les efforts des habitants pour maintenir cette tradition. Un grand nombre de visiteurs ont également assisté à l’événement, témoignant de l’intérêt croissant pour cette célébration annuelle.

Les acteurs clés et les activités prévues pour la fête

La fête de la figue, organisée par le maire Zoubir Adjlout et le président de l’APW Youcef Sid Ali, propose une variété d’activités. Les exposants présenteront leurs produits agricoles et artisanaux, mettant en valeur le savoir-faire local. Le concours artistique Lemsell’arts offrira une plateforme aux talents émergents pour démontrer leurs compétences.

Des rencontres et conférences sur la culture de la figue seront également au programme, animées par des spécialistes et des représentants de la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA). Ces derniers partageront des informations précieuses sur les dispositifs d’aide et d’assurance disponibles pour les agriculteurs.

Valorisation de la culture figuicole et défis rencontrés

La figue, fruit très apprécié mais peu répandu, est au cœur des préoccupations de Massinissa Guechtouli de l’association « Tighilt Lemsella ». Il œuvre pour la préservation de cette culture qui compte 21 variétés différentes. Malgré les défis tels que l’exode rural et les incendies dévastateurs de l’été 2021, des efforts sont déployés pour la reconstitution des vergers.

Le prix du kilogramme de figues fraîches varie entre 400 et 700 DA, tandis que celui des figues sèches dépasse les 2.000 DA. Cependant, le marché n’étant pas régulé, chaque producteur fixe son propre tarif. La culture figuicole, bien qu’abandonnée par le passé, suscite un intérêt croissant, notamment chez les jeunes générations.