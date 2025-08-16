Feux de forêt à Chefchaouen : l’ANEF dévoile les dernières mises à jour sur la situation critique

La situation est alarmante à Chefchaouen, où les feux de forêt continuent de faire rage. L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) vient de publier un nouveau rapport détaillant l’état actuel de cette crise environnementale majeure. Cet article vous propose une analyse approfondie de ces dernières mises à jour, afin de comprendre l’ampleur du désastre et les mesures prises pour y faire face.

Restez informé sur cette situation critique qui affecte non seulement le Maroc, mais aussi la planète entière.

Maîtrise réussie de l’incendie de forêt à Chefchaouen

Le feu qui a ravagé la forêt Derdara dans la province de Chefchaouen depuis mardi a été maîtrisé jeudi, grâce aux efforts conjugués des équipes d’intervention. Youssef Zarroqi, directeur provincial de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), a coordonné les opérations pour éteindre complètement le feu.

Malgré des conditions météorologiques défavorables et une densité forestière importante, les forces en présence ont réussi à contenir 80% de l’incendie mercredi, avant de le circonscrire totalement jeudi. Zarroqi a souligné l’importance de la prévention en cette période de risque accru d’incendies.

Mobilisation massive et défis rencontrés lors des opérations d’extinction

Dès l’éclatement de l’incendie, une mobilisation sans précédent a été observée. Les autorités provinciales et locales, les Forces armées royales, la Gendarmerie royale, la Protection civile, les Eaux et forêts et les Forces auxiliaires ont uni leurs forces pour contenir le feu. Des avions « Canadair » et « Turbo Trush » ont également été déployés.

Cependant, l’opération d’extinction a été compliquée par des conditions météorologiques exceptionnelles, notamment une faible humidité de l’air, des températures élevées et des vents forts, ainsi que par la densité du couvert forestier. Malgré ces obstacles, la priorité a toujours été la protection des vies humaines, des biens et des ressources forestières.

Appel à la vigilance de l’ANEF face au risque d’incendies

L’ANEF, par la voix de son directeur provincial Youssef Zarroqi, appelle tous les citoyens, résidents et visiteurs de la province à une vigilance accrue. En effet, la période actuelle est marquée par des températures élevées et une affluence importante de vacanciers, augmentant ainsi le risque d’incendies.

Il est donc impératif de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de nouveaux départs de feu. L’ANEF rappelle que la prévention est un élément clé dans la lutte contre les incendies de forêt, particulièrement en cette saison où le danger est particulièrement élevé.