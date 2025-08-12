Feux de forêt au Portugal : le Maroc déploie deux Canadair en urgence pour aider

Face à la menace grandissante des feux de forêt qui ravagent le Portugal, le Maroc a décidé d’agir. En effet, le royaume chérifien a dépêché en urgence deux Canadair pour venir en aide à son voisin européen. Cette décision témoigne de la solidarité internationale face aux catastrophes naturelles et souligne l’importance de la coopération entre les pays pour faire face aux défis environnementaux.

Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette intervention marocaine, ses implications et son impact sur la lutte contre les incendies au Portugal. Restez avec nous pour découvrir comment le Maroc contribue à combattre ces feux dévastateurs.

La canicule et les incendies de forêt au Portugal : une situation critique

Le Portugal est actuellement en proie à une vague d’incendies de forêt exacerbée par une canicule persistante. En réponse à cette crise, le pays a sollicité l’aide internationale, notamment du Maroc, après la défaillance de deux de ses avions Canadair. Malgré une demande initiale d’assistance à l’Espagne, la situation alarmante sur le territoire espagnol n’a pas permis une réponse favorable.

Actuellement, plus de 1 600 pompiers, appuyés par 528 véhicules et 28 avions, sont déployés dans diverses régions du pays pour combattre ces incendies. Le principal foyer d’incendie se trouve à Trancoso, où environ 700 pompiers et cinq avions sont engagés dans la lutte contre les flammes.

Le Portugal se tourne vers l’aide internationale suite à la panne de ses Canadair

La défaillance technique de deux avions Canadair a contraint le Portugal à activer une coopération bilatérale avec le Maroc. Deux appareils marocains sont attendus pour renforcer les moyens aériens du pays d’ici la fin de la semaine, selon le ministère portugais de l’Intérieur.

Initialement, Lisbonne avait sollicité l’Espagne pour un soutien aérien, mais la situation critique en Espagne, également aux prises avec une canicule et des incendies, a rendu impossible toute aide de sa part.

Le Maroc répond à l’appel du Portugal en fournissant deux Canadair

En réponse à la demande d’aide du Portugal, le Maroc a décidé de prêter main-forte en envoyant deux de ses avions Canadair. Ces appareils devraient arriver d’ici la fin de la semaine pour renforcer les moyens aériens portugais, selon une annonce du ministère de l’Intérieur du Portugal.

Cette aide marocaine est d’une importance cruciale dans le contexte actuel, où le Portugal fait face à une recrudescence des incendies de forêt exacerbée par une canicule persistante. Cet acte de solidarité internationale souligne l’importance de la coopération entre pays face aux crises environnementales majeures.