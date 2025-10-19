Fiat Grande Panda, une fusion réussie entre le savoir-faire italien et l'ingéniosité algérienne naissante.

L’usine Fiat de Tafraoui, près d’Oran en Algérie, a récemment vu sortir de ses lignes de production la première Fiat Grande Panda assemblée localement.

Cette réalisation marque une avancée industrielle significative pour le pays, ouvrant une nouvelle ère dans son secteur automobile grâce à l’alliance du savoir-faire italien et de l’expertise locale algérienne.

Fiat Grande Panda : une première sortie de chaîne en Algérie

Un événement marquant pour l’industrie automobile algérienne s’est produit récemment avec la production de la première Fiat Grande Panda à l’usine de Tafraoui, près d’Oran.

Travailler sur la première Grande Panda produite ici, c’est une immense fierté. On se sent vraiment acteurs d’un tournant industriel pour notre pays. Samir, 32 ans, technicien en assemblage

Seulement un mois après l’annonce officielle de sa mise en production, le premier modèle assemblé localement a quitté les lignes de production, inaugurant une nouvelle ère pour le secteur automobile du pays.

Cette réalisation est le fruit d’une alliance entre le savoir-faire italien et l’expertise locale en pleine expansion.

La Fiat Grande Panda, bien que dotée d’une âme italienne dans son design et son ingénierie, porte également une touche algérienne distincte, symbolisant une fusion parfaite entre tradition et innovation.

Une alliance technologique italo-algérienne au cœur du processus de production

Cette fusion est rendue possible grâce à l’adoption de nouveaux procédés de soudage et de peinture développés localement.

Ces innovations techniques, issues de l’expertise algérienne, ont joué un rôle crucial dans la réalisation de ce véhicule.

L’assemblage en configuration CKD (Completely Knocked-Down) a également marqué une avancée significative pour l’industrie locale.

Ce projet nous pousse à nous surpasser. Chaque étape nous permet d’apprendre de nouvelles méthodes et d’acquérir une expertise de niveau international. Ikram, 28 ans, ingénieure qualité

Ce modèle ne se limite pas à une simple reproduction sous licence, mais témoigne d’une volonté affirmée de transfert technologique et de montée en compétence des équipes algériennes.

Vers une nouvelle ère pour l’automobile algérienne ?

Le processus d’assemblage se déroule en deux grandes phases. La première concerne les opérations de ferrage, soudure et peinture, où la structure du véhicule est formée et traitée selon les normes de Stellantis.

La seconde phase implique l’équipement du véhicule avec des éléments tels que la motorisation, la suspension et les systèmes électroniques.

Avant le lancement commercial, plusieurs unités seront soumises à des tests rigoureux de conformité.

Fiat et Stellantis ambitionnent de faire de l’Algérie un pôle automobile régional. L’annonce attendue concernera le positionnement tarifaire du modèle et l’ouverture des précommandes.