FIBDA 2025 : L’ambassade américaine célèbre l’héritage de la bande dessinée US, un événement à ne pas manquer!

L’édition 2025 du Festival International de la Bande Dessinée d’Alger (FIBDA) promet d’être exceptionnelle. Cette année, l’ambassade américaine à Alger met à l’honneur l’héritage de la bande dessinée US lors d’un événement incontournable pour tous les passionnés du 9ème art.

Un rendez-vous unique qui célèbre le talent et la créativité des artistes américains, tout en soulignant l’influence majeure de la bande dessinée US sur la culture populaire mondiale. Préparez-vous à plonger dans un univers fascinant où se mêlent humour, aventure, science-fiction et réflexion sociétale. Restez connectés pour découvrir toutes les surprises que nous réserve cette édition du FIBDA.

Engagement renouvelé de l’ambassade américaine au FIBDA 2025

L’ambassade des États-Unis à Alger confirme une fois de plus son engagement culturel en participant activement au Festival International de la Bande Dessinée d’Alger (FIBDA), qui se déroule du 1er au 5 octobre 2025. Depuis 2018, cette présence constante a permis de consolider les échanges artistiques et de mettre en lumière la créativité sous toutes ses formes.



Cette année, la section de Diplomatie publique de l’ambassade sponsorise un stand accueillant deux personnalités de marque : Alitha Martinez, dessinatrice américaine reconnue, et Alexandra Gueydan-Turek, spécialiste de la bande dessinée arabe et nord-africaine.

Alitha Martinez et Alexandra Gueydan-Turek, invitées d’honneur au FIBDA 2025

Alitha Martinez, dessinatrice américaine primée, est célèbre pour son travail sur des œuvres majeures telles que Iron Man, Batgirl, Moon Girl and Devil Dinosaur et Black Panther : World of Wakanda. Sa présence à Alger offre une occasion exceptionnelle de découvrir son univers artistique.

De son côté, Alexandra Gueydan-Turek, professeure émérite du Swarthmore College, est reconnue pour ses recherches approfondies sur la bande dessinée arabe et nord-africaine. Au cours du FIBDA, elles animeront des ateliers, des discussions et des rencontres avec des artistes locaux, des étudiants et des amateurs de bande dessinée, mettant en avant le rôle de ce médium comme vecteur d’innovation, de dialogue interculturel et de créativité partagée.

La présence américaine au FIBDA, un symbole des liens culturels entre les États-Unis et l’Algérie

L’implication de l’Ambassade des États-Unis au FIBDA est une preuve tangible de la dynamique des relations culturelles entre les deux nations. Selon Elizabeth Moore Aubin, Ambassadrice des États-Unis, cette participation n’est pas seulement symbolique, elle incarne également leur volonté commune de favoriser une meilleure compréhension mutuelle à travers les arts.

Cette présence américaine au festival ne se limite pas à une simple participation, mais s’inscrit dans une démarche d’engagement en faveur du dialogue, de la diversité et de la création artistique. Elle souligne ainsi l’importance de la bande dessinée comme outil de narration et de compréhension des sociétés contemporaines.