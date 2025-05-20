FICAM 2025 : Meknès s’anime dans une effervescence cinématographique inédite

Meknès, ville impériale du Maroc, se transforme en véritable épicentre du cinéma à l’occasion de la FICAM 2025. Cette année, le Festival International du Cinéma d’Animation de Meknès promet une édition inédite, riche en surprises et en découvertes. Entre projections, ateliers et rencontres avec des professionnels du secteur, la cité meknassie s’anime dans une effervescence cinématographique sans précédent. Plongez au cœur de cet événement majeur du 7ème art qui fait vibrer la ville et ses habitants.

Restez connectés pour découvrir les temps forts de cette édition 2025 à travers notre reportage vidéo exclusif.

Le FICAM 2025 ouvre ses portes : le cinéma d’animation rencontre le jeu vidéo

La 23e édition du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM) a débuté en grande pompe, mettant à l’honneur l’interaction entre le cinéma d’animation et le monde des jeux vidéo. Le film « Flow », une production franco-belgo-lettonne primée aux César et aux Oscars, a été projeté en avant-première, captivant l’audience avec son récit poignant.

Cette année, le festival a rendu hommage à trois figures emblématiques du cinéma d’animation : Zouheir Mahjoub de Tunisie, Jean Michel Kibushi du Congo et la réalisatrice égyptienne Zaineb Zamzam, à qui un hommage posthume a été rendu. Ces célébrations ont souligné l’importance du dialogue interculturel dans le domaine de l’animation.

Participants et soutiens du FICAM 2025 : un mélange de talents nationaux et internationaux

Le FICAM 2025 a rassemblé une diversité de talents, avec la participation de réalisateurs, artistes et producteurs marocains et étrangers. L’Institut Français du Maroc, fidèle soutien du festival depuis 23 ans, continue d’affirmer son engagement envers cette célébration du cinéma d’animation. Agnès Humruzian, directrice générale de l’Institut, a souligné l’importance du thème de cette année, qui explore le croisement entre l’animation et le jeu vidéo.

Par ailleurs, la Fondation Aicha joue un rôle clé dans l’organisation de l’événement, contribuant à faire du FICAM un espace de partage et de transmission autour de l’animation.

Programme du FICAM 2025 : des activités variées et une récompense prestigieuse

Le FICAM 2025 propose un programme riche en activités, allant des masterclasses aux rencontres avec des professionnels internationaux, en passant par des projections et des ateliers pour les étudiants et les passionnés d’animation. Un forum des métiers est également organisé, offrant une plateforme d’échanges entre professionnels de l’animation et du jeu vidéo.

Le point culminant du festival est sans aucun doute la remise du Grand Prix AICHA de l’Animation 2025. Cette année, c’est le projet de film « maison sans toit » qui a eu l’honneur de recevoir cette distinction, soulignant ainsi l’excellence et la créativité dans le domaine de l’animation.