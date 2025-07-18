FIDA : La Tunisie confirme son engagement pour 2025-2027, un pas de plus vers le développement durable

La Tunisie vient de réaffirmer son engagement envers le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) pour la période 2025-2027. Cette décision s’inscrit dans une volonté nationale d’accélérer le développement durable du pays. En effet, l’engagement de la Tunisie auprès du FIDA est un signal fort de sa détermination à promouvoir une agriculture durable et inclusive. Cet article vous propose de découvrir les enjeux et les perspectives de cet engagement renouvelé.

Restez avec nous pour comprendre comment la Tunisie compte utiliser ce partenariat stratégique pour atteindre ses objectifs de développement durable.

ARP approuve le renouvellement de la souscription tunisienne au FIDA

La Commission des Finances et du Budget de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a donné son feu vert à un projet de loi concernant la 13ème souscription de la Tunisie au Fonds International de Développement Agricole (FIDA) pour la période 2025/2027. Cette approbation a eu lieu lors d’une audition avec les responsables des ministères de l’Economie, de la Planification et de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

Le FIDA, qui finance des projets agricoles en Tunisie depuis 1980, a été salué pour sa contribution à la valorisation de la chaîne des valeurs et à la mise en œuvre de projets rentables.

Les projets du FIDA en Tunisie : un impact socio-économique significatif

Depuis 1980, le FIDA a financé 15 projets en Tunisie pour un montant total de 245,3 millions de dollars. Parmi ces initiatives, on retrouve le développement agropastoral au Sud-est, le développement intégré à Siliana et l’inclusion socio-économique à Kairouan.

Ces projets ont permis de valoriser la chaîne des valeurs agricoles et d’engendrer des retombées économiques positives. Le renouvellement de la souscription tunisienne au FIDA, approuvé lors de la 47ème session du Conseil des gouverneurs, témoigne de l’importance de ce partenariat pour le développement agricole du pays.

Adoption du renouvellement de la souscription lors de la 47ème session du conseil des gouverneurs du FIDA

Lors de la 47ème session du Conseil des gouverneurs du FIDA, le renouvellement de la souscription tunisienne a été officiellement adopté. Cette décision, saluée par les représentants du ministère de l’Economie, confirme l’engagement continu de la Tunisie envers le développement agricole.

Le FIDA, qui soutient activement l’agriculture tunisienne depuis 1980, joue un rôle crucial dans la mise en place de projets rentables et la valorisation de la chaîne des valeurs. Ce renouvellement de souscription est donc une étape importante pour l’avenir du secteur agricole tunisien, garantissant la poursuite de projets de développement essentiels.