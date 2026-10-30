Fièvre aphteuse en Algérie : Béjaïa alerte les éleveurs

La chambre d’agriculture de la wilaya de Béjaïa appelle les éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins à renforcer les mesures de prévention contre la fièvre aphteuse.

Cette maladie virale hautement contagieuse représente une menace pour le cheptel, alors que des foyers ont été signalés dans plusieurs wilayas de l’est de l’Algérie. Les autorités ont également décidé de suspendre les importations de bovins vivants jusqu’à nouvel ordre.

Fièvre aphteuse à Béjaïa : les mesures de prévention à respecter

Dans un avis diffusé le 27 octobre, la chambre d’agriculture de Béjaïa a demandé aux éleveurs de surveiller régulièrement l’état sanitaire de leurs animaux et de signaler immédiatement tout symptôme suspect aux services vétérinaires compétents.

Les professionnels sont également invités à éviter l’introduction d’animaux sans précautions sanitaires adaptées et à limiter les déplacements du bétail ainsi que les contacts entre animaux provenant d’exploitations différentes.

En cas de suspicion d’infection, les éleveurs doivent contacter rapidement les services vétérinaires et éviter tout déplacement des animaux concernés. L’objectif est de réduire les risques de transmission et de protéger les exploitations de la wilaya.

La chambre d’agriculture rappelle que la prévention repose sur la responsabilité de chaque éleveur. Un animal infecté peut en effet favoriser une propagation rapide de la maladie vers d’autres élevages.

Jijel et Sétif renforcent les restrictions sur les déplacements du bétail

La vigilance s’accentue dans l’est du pays après le signalement de foyers de fièvre aphteuse, notamment à Jijel et à Sétif, selon les informations relayées par plusieurs médias.

À Jijel, les autorités ont ordonné la fermeture des marchés à bestiaux jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure concerne les marchés accueillant des bovins, des ovins et des caprins. Elle fait suite à une directive de la Direction générale des services vétérinaires (DGSV).

À Sétif, des restrictions similaires ont été prises pour encadrer les mouvements d’animaux et limiter les risques de contamination. Le contrôle des déplacements constitue un levier important pour empêcher la maladie de gagner de nouvelles exploitations.

L’Algérie suspend les importations de bovins vivants jusqu’à nouvel ordre

Face aux risques sanitaires, la DGSV, relevant du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a notifié la suspension des importations de bovins vivants aux opérateurs économiques concernés.

Dans une note datée du 22 octobre, l’administration précise que cette décision est motivée par des raisons sanitaires. Les dérogations sanitaires d’importation encore valides sont également annulées.

Cette suspension vise à renforcer la protection du cheptel national face aux risques liés à l’introduction d’animaux vivants. Sa durée n’a pas été précisée : elle restera applicable jusqu’à la publication d’une nouvelle décision des autorités compétentes.