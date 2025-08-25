FIFA 2026 : Mobilisation massive de 65.000 volontaires, un record dans l’histoire du football

L’année prochaine, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 promet d’être un événement historique. Non seulement pour les matchs passionnants et les performances sportives exceptionnelles que nous attendons tous, mais aussi pour une raison tout à fait différente.

En effet, l’événement a suscité une mobilisation sans précédent de volontaires. Pas moins de 65.000 personnes se sont portées volontaires pour aider à l’organisation de cet événement mondial, établissant ainsi un nouveau record dans l’histoire du football.

Découvrez comment cette mobilisation massive s’est organisée et ce qu’elle signifie pour le monde du football.

Un nombre record de volontaires pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, mobilisera un nombre sans précédent de 65 000 volontaires. Cette mobilisation massive constitue le plus grand programme de volontariat jamais organisé pour une compétition de la FIFA.

Les volontaires seront déployés dans 23 domaines fonctionnels différents, allant des stades aux hôtels, en passant par les aéroports et les centres d’entraînement.

Ce rassemblement diversifié de personnes, allant des étudiants aux retraités, des novices aux volontaires expérimentés, est animé par une passion commune pour le football, le volontariat et la solidarité.

Les rôles et opportunités offerts aux volontaires

Le soutien des volontaires sera crucial dans diverses fonctions, sur des sites officiels et non officiels tels que les stades, les centres d’entraînement, les aéroports et les hôtels. Leur participation active à l’organisation de cet événement mondial offre une occasion unique de contribuer à un moment historique du football.

Avec 48 équipes, 104 matchs et une affluence attendue de 6,5 millions de spectateurs, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 promet d’être un événement mémorable.

Les volontaires auront ainsi l’opportunité de faire briller leur ville, de découvrir les coulisses de la compétition et de créer des souvenirs et des amitiés durables.

La passion des volontaires, un atout majeur pour la compétition

La diversité de la communauté des volontaires est une force indéniable pour l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le président de la Fédération, Gianni Infantin, a souligné sur ses réseaux sociaux que « les volontaires apportent leur cœur, leur âme et leur sourire aux compétitions de la FIFA ». L’enthousiasme suscité par la mobilisation des volontaires dans les villes hôtes est palpable.

Ces derniers voient en cette occasion une chance unique de représenter leur région et de contribuer au succès d’un événement d’envergure mondiale.

Leur passion commune pour le football, le volontariat et la solidarité est un véritable moteur pour la réussite de la compétition.