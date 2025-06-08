Filiga 2025 : Cylia Sakina Lateb, lauréate d’un prix culturel majeur à Libreville, une première !

L’année 2025 marque un tournant historique dans le paysage culturel gabonais. Cylia Sakina Lateb, une artiste émergente, a su se distinguer par son talent exceptionnel et sa créativité sans pareil. Elle est devenue la première lauréate d’un prix culturel majeur à Libreville, lors de l’événement phare « Filiga 2025 ». Cette reconnaissance internationale met en lumière non seulement son parcours artistique impressionnant, mais aussi la richesse et la diversité de la culture gabonaise.

Découvrez comment cette artiste a réussi à marquer les esprits et à s’imposer sur la scène culturelle internationale.

Le Festival international du livre gabonais et des arts 2025 : un événement culturel majeur

Le Festival international du livre gabonais et des arts, qui s’est déroulé du 29 au 31 mai à Libreville, a marqué une étape importante dans la promotion de la culture africaine. Cet événement, accueilli par le Musée des rites et arts du Gabon, a attiré des passionnés de littérature et d’arts venus de divers horizons, notamment l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Le festival a été ponctué par des performances éblouissantes et la remise de nombreux prix Filiga, récompensant l’excellence dans divers domaines de la culture africaine.

Cylia Sakina Lateb : une écrivaine algérienne honorée à Filiga 2025

La quatrième édition du festival a vu l’écrivaine algérienne Cylia Sakina Lateb briller parmi les lauréats. Elle a été distinguée en tant qu’Ambassadeur d’Afrique de la culture 2025, un honneur qui témoigne de son parcours exceptionnel. En plus d’être une écrivaine accomplie, Cylia est reconnue pour ses contributions dans des domaines aussi variés que la biologie, le journalisme et l’éducation spécialisée.

Ses œuvres notables incluent « Proverbes et dictions Kabyles », « Guide de cosmétiques naturels » et son dernier roman « Les chemins raisonnés ». En 2024, elle a fondé l’Union des écrivaines africaines, visant à promouvoir et valoriser la littérature féminine africaine.

L’Union des écrivaines africaines : une plateforme pour la littérature féminine africaine

Basée à Alger, l’Union des écrivaines africaines (UEA) est une initiative de Cylia Sakina Lateb visant à donner plus de visibilité à la littérature féminine africaine. Cette organisation regroupe diverses entités œuvrant pour la promotion de la littérature et soutient les écrivaines en herbe. Pour atteindre ses objectifs, l’UEA organise régulièrement des activités sur le continent africain, notamment des rencontres littéraires, des clubs de lecture, des ateliers d’écriture, des rencontres théâtrales et des séminaires scientifiques.

Ces initiatives permettent non seulement de mettre en lumière le talent des femmes écrivaines africaines, mais aussi de créer un espace d’échange et de partage autour de la littérature.