Fin d’année universitaire à Borj El Amri : un vibrant hommage rendu à la promotion 2025 « Hammouda Pacha »

L’année universitaire s’achève à Borj El Amri, marquant la fin d’un cycle pour les étudiants de la promotion 2025 « Hammouda Pacha ». Un moment fort en émotions et en partage, où l’ensemble de la communauté universitaire a tenu à rendre un vibrant hommage à ces jeunes qui ont su se démarquer par leur engagement et leur persévérance.

Cet article revient sur cette cérémonie de clôture, riche en moments forts, qui a mis à l’honneur le parcours exceptionnel de ces étudiants. Plongez au cœur de cet événement mémorable, reflet de l’excellence académique et humaine de la promotion 2025 « Hammouda Pacha ».

Clôture de l’année universitaire à l’École de l’Aviation de Borj El Amri

Lundi soir, l’École de l’Aviation de Borj El Amri a été le théâtre d’une cérémonie de clôture de l’année universitaire 2024-2025, présidée par Khaled Sehili, ministre de la Défense nationale. L’événement, qui a également vu la remise des diplômes aux officiers de la promotion « Hammouda Pacha« , a rassemblé plusieurs personnalités de marque, dont le ministre du Transport, le gouverneur de la Manouba, le chef d’état-major de l’armée de l’air et divers hauts cadres du ministère.

Ponctuée par des défilés militaires réalisés par les élèves de l’école, la cérémonie a mis en lumière l’excellence académique et le professionnalisme de cette institution.

La promotion « Hammouda Pacha » honorée

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a exprimé sa satisfaction face aux résultats remarquables obtenus par les officiers diplômés de la promotion « Hammouda Pacha ». Il a salué leur engagement et leur rigueur tout au long du processus éducatif. Le ministre a également adressé ses félicitations aux familles des diplômés, soulignant l’importance de leur soutien dans cette réussite.

Il a encouragé les nouveaux diplômés à continuer d’approfondir leurs compétences et leurs connaissances dans leurs domaines respectifs. La cérémonie a été l’occasion pour le ministre de remettre des prix aux officiers et élèves-officiers les plus méritants, reconnaissant ainsi leur dévouement et leur excellence.

Un haut lieu de formation et de professionnalisme

L’École de l’Aviation de Borj El Amri se distingue par son niveau élevé de professionnalisme et la qualité de sa formation. Cette institution, qui coopère avec des institutions internationales dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique en aéronautique et en aérospatiale, est un véritable pôle d’excellence.

Les responsables de l’école sont à saluer pour leurs efforts constants en matière de formation, de développement des compétences et de promotion des valeurs militaires. La cérémonie de clôture a été l’occasion de récompenser les officiers et élèves-officiers les plus méritants, témoignant ainsi de l’engagement de l’école à valoriser le mérite et l’excellence.