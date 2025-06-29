Finale de la Coupe d’Algérie : Le suspense prend fin, la date officielle dévoilée !

Après des semaines d’attente et de spéculations, le suspense autour de la date de la finale de la Coupe d’Algérie est enfin levé. Les passionnés du ballon rond peuvent désormais marquer leur calendrier et se préparer à vivre un moment intense de football. Cette annonce officielle met fin aux rumeurs et offre une perspective claire pour les équipes en lice.

Restez avec nous pour découvrir cette date tant attendue et plonger dans les détails de ce qui promet d’être un événement sportif mémorable.

Finale de la Coupe d’Algérie 2025 : USM Alger contre CR Belouizdad

La Fédération Algérienne de Football a annoncé que la finale tant attendue de la Coupe d’Algérie 2025 se tiendra le samedi 5 juillet, à 17h00, au stade Nelson-Mandela de Baraki. Cette rencontre clôturera la saison 2024-2025 et verra s’affronter l’USM Alger et le CR Belouizdad. Initialement prévue pour le 28 mai, la date a été repoussée suite à un tragique événement impliquant les supporters du Mouloudia d’Alger.

Une réunion technique est également prévue le 29 juin à 11h00 au siège de la FAF à Dely-Brahim (Alger), selon une annonce officielle de l’instance fédérale.

Report de la finale suite à un incident tragique

La finale de la Coupe d’Algérie 2025, initialement prévue le samedi 28 mai, a été reportée en raison d’un événement malheureux. Des supporters du Mouloudia d’Alger ont tragiquement perdu la vie, ce qui a conduit à une réévaluation de la date de la finale.

La Fédération Algérienne de Football a donc décidé de reporter le match au samedi 5 juillet, toujours au stade Nelson-Mandela de Baraki. Une réunion technique est également programmée pour le dimanche 29 juin à 11h00, au siège de la FAF à Dely-Brahim (Alger), afin de préparer au mieux cette finale tant attendue.

Le parcours des finalistes jusqu’à la finale

L’USM Alger et le CR Belouizdad ont dû batailler dur pour se hisser en finale de la Coupe d’Algérie 2025. L’USMA a réussi à éliminer l’USM El-Harrach lors d’un match serré qui s’est soldé par un score de 1-0 après prolongation, au stade olympique du 5-Juillet.

De son côté, le CRB, actuel détenteur du trophée, a surmonté l’obstacle du MC El-Bayadh avec une victoire de 1-0, au stade Miloud-Hadefi d’Oran. Ces deux équipes se retrouveront donc le 5 juillet prochain pour une finale qui promet d’être passionnante.