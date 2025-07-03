Finale de la Coupe d’Algérie : Mahious et Courbis, les figures clés à ne pas manquer !

La finale de la Coupe d’Algérie est un événement sportif majeur qui suscite chaque année l’enthousiasme des passionnés de football. Cette édition 2025 ne fait pas exception à la règle, avec deux figures clés qui retiennent particulièrement l’attention : Mahious et Courbis. Ces deux personnalités du ballon rond sont au cœur de toutes les discussions et promettent un spectacle à la hauteur des attentes.

Découvrez pourquoi ces deux protagonistes sont incontournables dans cette compétition et comment ils pourraient influencer le déroulement de cette finale tant attendue. Restez connecté pour une analyse approfondie de leurs parcours et de leur impact sur le jeu.

La présence exceptionnelle d’Aymen Mahious à la finale grâce à une dérogation spéciale

Aymen Mahious, l’attaquant vedette du CR Belouizdad, a obtenu une dérogation spéciale pour participer à la finale de la Coupe d’Algérie contre l’USM Alger, malgré l’expiration de son contrat de prêt. Cette décision a dissipé les incertitudes entourant sa participation à ce match crucial au stade Nelson Mandela de Baraki.

Mahious, qui a pris le relais d’Islam Slimani en tant que principal atout offensif du CRB, a réalisé une saison impressionnante avec 14 buts en 22 matchs de championnat, se classant deuxième meilleur buteur derrière Adil Boulbina. En comptabilisant toutes les compétitions, il a marqué 24 buts, soulignant ainsi son rôle clé dans l’équipe dirigée par Sead Ramovic.

Le rôle stratégique de Rolland Courbis dans la préparation de l’USM Alger

L’USM Alger bénéficiera d’un soutien tactique et moral précieux en la personne de Rolland Courbis. L’ex-entraîneur du club, qui a mené l’équipe à la victoire en Coupe d’Algérie en 2013, a été convié à Alger pour assister à la finale. Bien qu’il n’occupera aucune fonction officielle ni ne prendra place sur le banc des remplaçants,

Courbis jouera un rôle de conseiller auprès du staff technique, apportant son expertise et ses conseils avisés. « Je vais leur partager quelques idées durant la semaine, puis nous verrons si je leur porte chance », a-t-il confié à la chaîne L’Équipe. Cette finale promet donc d’être palpitante entre deux poids lourds du football algérien.

Un duel au sommet entre le CR Belouizdad et l’USM Alger

La finale de la Coupe d’Algérie s’annonce comme un affrontement titanesque entre deux mastodontes du football algérien, le CR Belouizdad et l’USM Alger. Le CRB, après une saison éprouvante, vise à couronner ses efforts par un trophée. De son côté, l’USMA aspire à renouer avec la gloire.

Avec un Mahious en pleine forme pour le CRB et Courbis en mentor pour l’USMA, tous les éléments sont réunis pour une confrontation mémorable. Cette rencontre tant attendue se déroulera au stade Nelson Mandela de Baraki, promettant une atmosphère électrique. Les enjeux sont élevés, mais la passion du jeu reste le véritable moteur de cette finale.