Finalisez votre application en deux temps trois mouvements avec U3 !

Vous souhaitez étendre votre business en ligne ? Ce nouvel article vous est donc dédié ! Nous allons vous présenter U3, le site spécialisé en création d’application. En quelques clics, la plateforme met à votre disposition son savoir-faire pour rendre votre service disponible sur iOS et Android.

Beaucoup de jeunes entrepreneurs, ailleurs et en Algérie, ont des innovations qu’ils souhaitent proposer sur une application. Pourtant, ils ignorent par où commencer, car ces personnes n’ont aucune formation en matière de programmation.

Si vous êtes parmi eux ou vous envisagez de faire appel à un professionnel pour la création de votre application, U3 est la solution. Cette agence web va la créer et la mettre en place en toute simplicité.

Le site, U3.NET TECHNOLOGY LTD, est une startup londonienne qui accompagne les microentreprises en créant des solutions numériques abordables. En un mot, il est spécialisé dans la création d’application sur iOS et Android.

La particularité d’U3, c’est que leur application est sans codage, une aubaine pour les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas initiés à la programmation avec codage. Découvrons en détail ce service unique du site U3.

Si l’offre proposée par U3 vous intéresse, voici comment créer son application sur le site :

Une fois sur la plateforme, la première étape consiste à produire l’interface et le design de votre application. Pour ce faire, vous allez personnaliser le format, les couleurs et le texte de votre application mobile.

Puis, vous passez à la conception de votre appli. Dans cette étape, l’utilisateur va choisir le flux de fonctionnement, les fonctions, les modules et diverses fonctionnalités, sans codage, bien sûr.

Startup of the Day: Welcome @u3_APP to the @TwilioStartups program. We can't wait to see what you build with Twilio and SendGrid! #startups #twilio @twilio pic.twitter.com/nV5lKTeo4n

— Twilio Startups (@Twilio4Startups) February 4, 2021