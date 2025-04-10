Finances : le Nouveau Code des Changes en approche, ce qu’il faut savoir pour 2025

L’année 2025 marque un tournant majeur dans le domaine des finances avec l’arrivée du Nouveau Code des Changes. Cette réforme, attendue par de nombreux acteurs économiques, promet de bouleverser les règles du jeu en matière de transactions financières internationales. Mais quels sont les changements à prévoir ? Quelles conséquences pour les entreprises et les particuliers ?

Cet article vous propose de décrypter les principales dispositions de ce nouveau code et de comprendre leurs implications. Restez informés et préparez-vous à naviguer avec aisance dans ce nouvel environnement financier.

Révision du budget de l’État 2025 et finalisation de la Loi de Finances 2026 : le point sur les avancées

Le ministère des Finances est en pleine révision du budget de l’État pour l’exercice 2025, une démarche qui tient compte des réalités économiques mondiales actuelles. C’est ce qu’a déclaré Michket Slama Khaldi, ministre des Finances, lors d’une session à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Par ailleurs, elle a indiqué que le projet de la Loi de Finances 2026 est en cours de finalisation et sera bientôt présenté aux différents ministères et entités compétentes pour évaluation et modifications éventuelles.

Engagement de l’État à limiter l’emprunt extérieur et mise en avant de l’autofinancement

Michket Slama Khaldi a réitéré la volonté de l’État de restreindre le recours à l’emprunt extérieur, privilégiant ainsi l’autofinancement. Elle a souligné l’importance de rationaliser les dépenses publiques et de stimuler la croissance économique pour garantir la stabilité financière du pays.

Dans cette optique, une révision stratégique de la politique fiscale est également en cours, visant à optimiser les avantages fiscaux et à combattre l’évasion fiscale.

Le nouveau Code des Changes : un outil pour renforcer le contrôle des flux financiers et stimuler l’économie

En plus de ces initiatives, un projet d’envergure est en passe d’être finalisé : le nouveau Code des Changes. Selon la ministre, ce texte essentiel, qui vise à renforcer le contrôle des flux financiers et à dynamiser la compétitivité de l’économie tunisienne, est sur le point d’être achevé. Il sera prochainement présenté à l’ARP pour approbation.

Ce nouveau code devrait jouer un rôle déterminant dans la régulation des échanges financiers et la stimulation de l’économie nationale.